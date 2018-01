Puma zeichnet Horst Widmann für sein Lebenswerk aus

"Ehre, wem Ehre gebührt: Für seine großartigen Verdienste, die er sich um Puma und die Sportartikelindustrie insgesamt erworben hat, ist Horst Widmann nun vom Herzogenauracher Sportunternehmen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden." So heißt es in einer Pressemitteilung des Sportartikel-Unternehmens mit dem Logo der Raubkatze.



Im Rahmen einer Feier mit Kollegen, Freunden und Weggefährten überreichte Puma-Chef Bjoern Gulden an Horst Widmann einen goldenen Fußballschuh ("Puma-King"), dankte für seinen jahrzehntelangen Einsatz und würdigte Widmann dabei als einen "netzwerkenden Außenminister, der die ganze Branche mitgeprägt hat".

Horst Widmann ist seit über 50 Jahren in der Sportartikelindustrie tätig, davon 27 Jahre bei Puma und zuvor auch bei Adidas. Er war zehn Jahre lang Präsident des europäischen Sportartikelverbandes (FESI) und viele Jahre Vizepräsident des Weltverbandes der Sportartikelindustie (WFSGI).



In der Pressemitteilung heißt es weiterhin: "Aufgrund seiner exzellenten Kontakte nach Osteuropa und Afrika brachte er viele dortige Fußballverbände und Spieler zu Puma und sorgte mit dafür, dass Puma heute zu den Top-Drei-Fußballmarken weltweit zählt."