Psychisch verwirrt: 25-Jähriger stößt 65-Jährigen in voller Fahrt vom Fahrrad

Ein zunächst unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in Erlangen versucht, ein Herrenrad zu rauben. Informationen der Polizei zufolge, verletzte sich dessen Fahrer dabei leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.



Der 65-jährige Fahrradfahrer war gegen 16.00 Uhr mit seinem Rad in der Nürnberger Straße unterwegs gewesen, als ihn der Täter unvermittelt in den Lenker griff und herunter stieß. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und schlug mit seinem Gesicht auf das Pflaster auf, während sich der mutmaßliche Räuber auf das Fahrrad setzte und davonfahren wollte.



Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und konnte den Täter von der Flucht abhalten. Der Passant konnte den Täter zwar kurzzeitig festhalten - dennoch flüchtete der 25-jährige Täter zu Fuß in Richtung Franckestraße und blieb vorerst unbekannt.



In der Nacht zum Montag stieß die Polizei dann aber auf eine offenbar verwirrte Person in der Bamberger Straße und musste sie in Schutzgewahrsam nehmen. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen ergaben sich schließlich Hinweise, dass es sich bei dem psychisch auffälligen Mann um den mutmaßlichen Täter vom Nachmittag handelte.



Der 25-Jährigen räumte die Tat schließlich ein. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen hat zwischenzeitlich ein entsprechendes Verfahren gegen den nunmehr bekannten Beschuldigten eingeleitet.