Prozess: Betrunkener 19-Jähriger verursachte tödlichen Unfall im Kreis Erlangen

Sie verbrannten laut Anklage bei lebendigem Leib im Auto: Mit einem Geständnis des 19 Jahre alten Angeklagten hat in Nürnberg ein Gerichtsprozess um einen tödlichen Unfall begonnen. Der junge Mann entschuldigte sich am Montag zudem bei den Eltern der beiden Opfer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötung eines 17 Jahre alten Mädchens und eines 18-Jährigen vor. Die beiden saßen bei dem Angeklagten als Mitfahrer im Auto.Laut den Ermittlungen hatten alle drei Mitte Mai 2016 eine Geburtstagsfeier in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) besucht. Dabei habe der heute 19-Jährige viel Alkohol getrunken, sich dann aber trotzdem ins Auto gesetzt, um etwas Essbares zu kaufen.In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam von der Straße ab und schleuderte gegen Bäume. Der Kraftstoff entzündete sich und das Fahrzeug brannte fast vollständig aus. Während sich der 19-Jährige aus dem Auto retten konnte, starben seine beiden Mitfahrer im Auto. Im Blut des Angeklagten wurde nach dem Unfall ein Alkohol-Wert von 1,35 Promille gemessen.