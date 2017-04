Pkw fährt in Heroldsberg auf Kraftrad auf: 55-Jähriger leicht verletzt

Am Montagnachmittag wollte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt in Heroldsberg an einer roten Ampel auf den vor ihm stehenden Kraftradfahrer aufschließen. Beim Bremsvorgang rutschte er allerdings laut Polizei vom Bremspedal ab. Dabei verklemmte sich sein Fuß zwischen Brems- und Gaspedal so unglücklich, dass er statt zu bremsen Gas gab.



Ein 55-Jähriger wurde leicht verletzt

Er lenkte zwar geistesgegenwärtig noch nach links, erfasste aber trotzdem den 55-jährigen Kraftradfahrer. Dieser wurde auf einem davor stehenden Audi geschleudert. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker leicht am Fuß. An dem Kraftrad entstand ein Totalschaden. Am historischen Mercedes entstand ein geringer Sachschaden.