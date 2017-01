Pfefferspray im Zimmer ausprobiert: 18-Jährige landet im Krankenhaus

Gegen 23.30 Uhr am Montagabend unterhielten sich in einer Wohnung im Erlanger Süden drei Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren mit einem 24-jährigen Besucher aus Nürnberg über die Funktionsweise und Wirksamkeit von Pfefferspray.



Mit Zustimmung der anderen "Diskussionsteilnehmer" gab eine 19-Jährige einen kurzen Sprühstrahl aus einer Dose eines Pfeffersprays in dem Zimmer ab, um die Funktionsfähigkeit des Sprays zu überprüfen. In diesen Sprühnebel geriet jedoch die 18-jährige Mitbewohnerin, die sich daraufhin übergeben musste, wie die Polizei berichtet.



Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 18-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war nach einer ausreichenden Lüftung der Zimmer wieder bewohnbar.