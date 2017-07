Mysteriöser Geruch: Wohnheim in Erlangen evakuiert - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Am Samstag, gegen 18.30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mehrere Mitteilungen, in denen Personen über Atemwegsbeschwerden und starken Reizhusten klagten. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.



In einem Studentenwohnheim in der Hartmannstraße wurde offensichtlich eine Substanz ausgebracht, die diese Beschwerden verursachte. Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte die betroffenen Personen vor Ort.



Insgesamt wurden neun Bewohner des Gebäudes leicht verletzt, eine 42-jährige Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Erlanger Krankenhaus verbracht. Etwa 80 Menschen mussten laut Informationen vor Ort evakuiert werden.



Wer die Substanz in dem Gebäude ausbrachte, ist bislang nicht bekannt. Ebenso ist nicht zweifelsfrei geklärt, um welchen Stoff es sich handelte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.