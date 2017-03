Motorradfahrer kommt bei Unfall auf der A3 ums Leben

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der A3 im Bereich der Anschlussstelle Nürnberg-Nord (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Ein Motorradfahrer wurde tödlich verletzt, wie die Polizei berichtet.Gegen 10.00 Uhr fuhr der Motorradfahrer an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord von der Bundesstraße 2 kommend auf die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg auf. Noch in der Auffahrt geriet der Motorradfahrer aus noch nicht geklärter Ursache in den von der A3 abfahrenden Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastkraftwagen. Hierbei wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.Derzeit ist die Abfahrt von der A3 (Fahrtrichtung Würzburg) auf die B2 in Richtung Heroldsberg sowie die Auffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Würzburg von Nürnberg kommend für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.Das schöne Wetter lockt viele Zweiradfahrer auf die Straße. Dementsprechend häufen sich die schweren Motorradunfälle. Am Dienstagnachmittag stürzte ein 20-Jähriger bei einem gescheiterten Überholmanöver in der Nähe von Herzogenaurach und verletzte sich schwer. Ebenfalls am Dienstag wurde ein 75-Jähriger Rollerfahrer bei Fuchsstadt schwer verletzt