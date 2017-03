Mittelschule wirbt für ihre Mittlere Reife

von ALEXANDER HITSCHFEL

Oft diskutieren Eltern von schulpflichtigen Kindern, die vor der Frage stehen, welche Schulform nach der vierten Klasse besucht werden soll, die Wertigkeit der einzelnen Schulabschlüsse für den weiteren Weg. Dabei wird oft auch der erfolgreiche Abschluss an einer Realschule mit dem Erreichen der Mittleren Reife an einer Mittelschule verglichen.

"Die Wertigkeit der Ausbildung in Mittelschule, Realschule und Gymnasium ist gleich", betont der Schulleiter der Ritter-von-Spix-Schule Höchstadt, Michael Ulbrich, am Donnerstag in einem Pressegespräch. Auch die anderen Diskussionsteilnehmer aus der Wirtschaft und aus dem Handwerk wie Oliver Brehm (Geschäftsführer Peter Brehm GmbH und Vorsitzender des IHK-Gremiums), Thomas Bochtler (Geschäftsführer "Der Greuther Schmied" und Obermeister der Metallbauinnung) oder Christian Enz (Leiter der Marketingabteilung der Sparkasse Höchstadt) betonen immer wieder, dass die Wirtschaft bei Bewerbern nicht zwischen Mittelschule und Realschule differenziere.

Aber ist das wirklich so? Wie viele Mittelschüler mit Mittlerer Reife und wie viele Realschüler hat beispielsweise die Sparkasse Höchstadt als Auszubildende eingestellt? Zahlen kann Christian Enz nicht nennen.

Auffällig ist, dass der Landkreis Erlangen-Höchstadt ein Problem mit den Übertrittsquoten hat. Nur 17,5 Prozent aller Viertklässler wechseln laut Ulbrich im Landkreis auf eine Mittelschule, bayernweit sind es rund 30 Prozent. Die Haupt- und Mittelschulen haben also mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen. Ist das also ein Hilferuf der Mittelschulen an die Politik? "Nein, das ist kein Hilferuf", sagt Ulbrich, der bemüht ist, die vielen Vorteile der Mittelschulen herauszuarbeiten. Es seien keine Ängste da. Die Haupt- und Mittelschulen werde es immer geben, so seine Meinung. Er wolle lediglich den Druck für die Dritt- und Viertklässler herausnehmen.

Viele Eltern würden ihr Kind mit einem Besuch an einer Realschule oder einem Gymnasium überfordern. Es gäbe daher dutzendweise Rückläufer an die Mittelschulen in den achten und neunten Klassen, was Gift für die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen sei.



Auf die Lehrer hören

Dies sieht auch Schulrat Siegfried David vom staatlichen Schulamt im Landkreis Erlangen-Höchstadt so. Die Haupt- und Mittelschulen, die immer wieder "Rückläufer" auffangen und aufpeppeln müssten, würden hier sehr gute Arbeit leisten. Auch er appellierte an die Eltern, auf die Fachmeinung der Lehrer - was den Übertritt an weiterführende Schulen betrifft - mehr zu hören.

Im Bereich der IHK Mittelfranken hätten 27 Prozent von 8417 Auszubildenden, also 2295 Schulabgänger einen Mittelschulabschluss. Heruntergebrochen auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt seien es 20 Prozent.

Regina Gutberlet, Teamleiterin Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit, hat ein anderes Argument, warum ein Bachelor-Abschluss nicht immer der Königsweg ist, um gutes Geld zu verdienen. "Der Betriebswirt hat beispielsweise eine schlechteres Einstiegsgehalt als ein Facharbeiter", so Gutberlet. In die gleiche Richtung ging auch die Meinung von Thomas Bochtler. Ein Facharbeiter würde über die Lebensarbeitszeit einen höheren Verdienst erzielen als beispielsweise ein Betriebswirt, so Bochtler, der damit auch gleichzeitig Werbung für eine Karriere im Handwerk machte. Außerdem würde es viele Handwerksbetriebe geben, die dringend auf der Suche nach Unternehmensnachfolgern seien.

Der Vorschlag von Michael Ulbrich: Warum also nicht - ohne Druck und Stress - den Weg über die Haupt- und Mittelschule nehmen und sich dann nach und nach weiterqualifizieren? Eben einen entspannteren Weg gehen als im Lebenslauf dann einen Schulabbruch oder einen Studienabbruch bei der Bewerbung begründen zu müssen.