Milch aus der Möhrendorfer Wohlfühlzone

von ALEXANDER HITSCHFEL

In Berlin findet noch bis 29. Januar die Internationale Grüne Woche statt, die heuer unter dem Motto "Fair leben, fair einkaufen, fair produzieren" steht. Der Bayerische Bauernverband (BBV) in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt lud anlässlich dieses Mottos dazu ein, einmal hinter die Kulissen eines Milchviehbetriebes zu schauen.

"Nur Kühe, die sich wohlfühlen, erbringen eine gute Milchleistung", sagt Matthias Hartmann, einer von zwei noch verbliebenen Milchbauern in Möhrendorf. Und die Milchleistung hat sich über die Jahre hinweg auf dem Hof im Ortsteil Kleinseebach kontinuierlich steigern lassen. Wurde der Hartmann-Hof im Jahr 1992 noch vom Rinderzuchtverband Mittelfranken für einen Stalldurchschnitt von 5500 Litern Milch pro Jahr und Kuh ausgezeichnet, gab es im Jahr 2015 eine Auszeichnung für über 9500 Liter Milch pro Jahr und Tier.

Insgesamt 120 Rinder zählt der Betrieb von Matthias Hartmann. Der Rundgang beginnt in den Außenställen, wo mehrere Kälbchen quietschfidel die Streicheleinheiten von Matthias und seinem Sohn Peter genießen; jedes Tier lebt in einer eigenen kleinen Box. Rund 70 "Abkalbungen" haben die Hartmanns pro Jahr. Im letzten Jahr verzeichnete man sogar zehn Zwillingsgeburten.



Liegeplatz mit Gummimatte

Dann geht es weiter in den großen Stall, das Zuhause von rund 120 Tieren. Auch wenn in den seltensten Fällen alle Kühe gleichzeitig fressen, hat Hartmann in seinem Stall für jedes der Tiere einen eigenen Fressplatz eingerichtet. Jede Kuh hat zudem einen eigenen Liegeplatz. Jeder dieser Plätze ist mit einer aufgeschäumten Gummimatte gepolstert, damit die Tiere auch weich liegen in den Ruhephasen. Auch die trächtigen Muttertiere, die sich sozusagen im "Mutterschutz" befinden, sind getrennt von den anderen Tieren in extra geräumigen Haltungen untergebracht.

Die Kühe können sich quasi rund um die Uhr an einem "All-you-can-eat-Büffet" - mit Naturfutter - bedienen. "Hier haben wir gutes Heu aus dem Erlanger Oberland, genauer gesagt aus Spardorf", scherzt Hartmann. Auch wenn die 120 Kühe bei den Hartmanns so einiges leisten müssen, was die Milchabgabe betrifft, leben sie auf dem Hof unter sehr guten Bedingungen.

So haben sie einen eigenen großflächigen Auslaufhof, der zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgesucht werden kann, ein spezielles automatisches Schiebersystem, mit dem der Tierkot sofort nach der Entstehung entsorgt wird, eine eigene "Kuh-Wasch- und Pflegeanalage" und vieles mehr.

Die bürokratischen Hürden, die immer mehr werden, machen das Geschäft der Milchviehhalter allerdings nicht gerade einfacher. Als Beispiel nennt Hartmann die neue Düngeverordnung, die ganz Deutschland einfach "übergestülpt" wurde, ohne - was eigentlich wichtig wäre - regionale Unterschiede zu machen. Hinzu komme die "Geiz-ist-geil-Mentalität", verbunden mit einem harten Preiskampf, so dass Produkte oftmals unterhalb des Selbstkostenpreises verkauft werden müssen, was bedeutet, dass nicht mal kostendeckend gearbeitet wird.



Milchpreis nicht kostendeckend

Hartmann ist froh, dass nun der Milchpreis doch um ein paar Cent angestiegen ist. Hatte er im Jahr 2015 noch 23 Cent pro Liter bekommen, sind es jetzt Anfang 2017 immerhin 32,1 Cent je Liter. Das entspanne die Lage ungemein. Mit der Preiserhöhung sei ein Schritt in die richtige Richtung gemacht worden, auch wenn noch immer kein kostendeckender Literpreis erzielt werde.

Die Milch der Hartmanns wird im Übrigen an die Firma Zott verkauft. Hartmann setzt zusätzlich auf Direktvermarktung. Bei ihm kann man frische Milch direkt aus einer "Tankstelle" abzapfen. Die Milchleistung ihrer Kühe konnten die Hartmanns über die Jahre hinweg kräftig steigern, was am eingesetzten Futter liegt. Dies ist fast ausschließlich natürlich, nur selten wird anderes Futtermittel zugefüttert. Wie man die Milchleistung einer Kuh weiter steigern kann? Oft hört man ja auch, dass die Kühe bei klassischer Musik noch mehr Milch geben. "Das haben wir noch nicht ausprobiert", erklärt Hartmann lächelnd. "Bei uns läuft beim Melken immer Bayern 3; vielleicht läuft es ja bei Beethoven noch besser."