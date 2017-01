Meistermagier kommt nach Uehlfeld

Das Jahresprogramm des Vereins "Bänkla" in Uehlfeld beginnt mit einem magischen Paukenschlag: Am Samstag, 14. Januar, kommt um 20 Uhr Christoph Kuch, der zurzeit beste magische Hellseher der Welt, nach Uehlfeld in den Saal der Brauerei Prechtel.



In der Sparte "Mentalmagie" hat der bescheidene Franke und amtierende Deutsche Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst 2012 schon viele Menschen verblüfft, begeistert und verzaubert. Christoph Kuch, der gelernte Diplomkaufmann, lässt sich natürlich auch in Uehlfeld nicht in die Karten schauen. Nur so viel verrät er: "Was ich mache, ist eine Mischung aus Realität und Fiktion, aus Psychologie, unbewusster Beeinflussung und Zauberei."



Dem Spiel mit den Gedanken gehört seine Leidenschaft und in seinem fesselnden, niveauvollen Programm führt der Meistermagier die Zuschauer an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. "Staunen Sie mit offenem Mund, wenn Christoph Kuch Ihre Gedanken Wirklichkeit werden lässt. Erleben Sie eine emotionale Reise in das Unmögliche. Sie werden an Ihrem Verstand und Ihrer Wahrnehmung zweifeln. Zauberei oder doch mehr?", heißt es in der Programmvorschau des Vereins. Mit Charme und Augenzwinkern öffnet der Meistermagier das Tor zu einer faszinierenden Welt der Gedanken, einer Welt voller Magie und Entertainment.



Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (für Mitglieder 15 Euro) und an der Abendkasse 19 Euro (für Mitglieder 17 Euro). Die Tickets sind erhältlich in Uehlfeld in der Brauerei Prechtel sowie bei Raiffeisenbank und Sparkasse; in Neustadt im Bücherladen Libretto; in Höchstadt in der Bücherstube. Zusätzlich gibt es jetzt den Vorverkauf für das Jahresprogramm des "Bänkla" im Torhaus, an den Sonntagen, an denen es geöffnet ist (wie berichtet).