Mauer stürzt in Erlangen auf Baustelle ein und verletzt Maurer

Ein nicht alltäglicher Betriebsunfall ereignete sich am Mittwoch auf einer Baustelle im Neubaugebiet von Büchenbach in Erlangen.



Aufgrund des starken Windes war eine frisch gemauerte Wand im ersten Obergeschoss eines Neubaus eingestürzt. Das berichtet die Polizei. Die Steine fielen gegen eine Verschalung, die ebenfalls umfiel und einen 47-jährigen Maurer mit umriss. Eine Metallkante stieß dabei gegen den Helm des Mannes. Der 47-Jährige erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde.



Zur Bergung des Verletzten wurde die Feuerwehr Erlangen eingesetzt, die den Mann mit einer Trage bergen konnte. Anschließend wurde er vom hinzugerufenen Rettungsdienst in die Universitätsklinik verbracht.



Nach den bisherigen Ermittlungen war wohl der starke Wind die Ursache für den Einsturz. Der Baubetrieb wurde daher bis zum Eintritt einer Wetterbesserung aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt.



Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht näher beziffert werden, wird aber auf mehrere Hundert Euro geschätzt.