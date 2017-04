Lkw verliert auf A3 bei Höchstadt die Kontrolle und kracht in Leitplanke

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems verlor ein Lkw-Fahrer am Samstagsmorgen auf der A3 die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallt in die Mittelschutzplanke und schrammt an dieser ca. 200 Meter entlang. Wie die Polizei mitteilt, musste der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Am Samstag gegen 08.55 Uhr fuhr ein 49 jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A3 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage "Steigerwald Süd" wurde es dem Fahrer nach eigenem Bekunden "schwarz vor den Augen", so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.



Er geriet vom rechten über den linken Fahrstreifen hinweg nach links gegen die Mittelschutzplanke, die ein Durchbrechen des Sattelzuges gottlob verhindern konnte. Dennoch fuhr der Sattelzug noch knapp 200 Meter an der Mittelschutzplanke entlang und beschädigte diese stark. Letztlich kam der Lkw im Mittelstreifen der Autobahn zum Stillstand.



Bei dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Der Fahrer wurde zwar bei dem Unfall nicht verletzt, wurde aber aufgrund der gesundheitlichen Probleme vom Rettungsdienst zur Beobachtung und weiteren Untersuchungen in ein nahes Krankenhaus verbracht.



Der Lkw wurde schwer beschädigt und musste von einem Bergeunternehmen abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Höchstadt/Aisch war ebenfalls vor Ort und pumpte etwa 200 Liter Diesel aus dem beschädigten Lkw-Tank ab.



In beiden Fahrtrichtungen musste der jeweilige linke Fahrstreifen bis zur abschließenden Bergung des Sattelzuges gesperrt werden, weshalb sich zeitweise ein Stau in beiden Richtungen bildete. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf deutlich über 30.000 Euro.