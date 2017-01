Kreis Erlangen-Höchstadt: Mann kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 49-Jähriger ist bei einem Unfall am Montag zwischen Kleingeschaidt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und Tauchersreuth (Landkreis Nürnberger Land) so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Erlanger Polizei befuhr der Mann mit seinem VW Golf gegen 12.00 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Kleingeschaidt und Tauchersreuth. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam zur Unterstützung ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren übernahmen Umleitungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten. Die Verbindungsstraße musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder kurz vor dem Unglück Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verkehrsunfall in Verbindung stehen könnten (etwa einen Wildwechsel), werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09 131 76 05 14 zu melden.