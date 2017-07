Kreis Erlangen: Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Fahrradfahrer verletzt

Eine unschöne Erfahrung machte laut Polizei ein Radfahrer am 04.07.17 gegen 17.30 Uhr. Der 34-Jährige fuhr in Heroldsberg im Kreis Erlangen vom Oberen Markt in Richtung Nürnberger Straße als unvermittelt aus der Unteren Bergstraße ein Pkw herausfuhr und dem Radler die Vorfahrt nahm.



Da dieser nicht mehr bremsen konnte, prallte er gegen den Kotflügel des Pkw und flog über das Fahrzeug. Er erlitt hierbei Verletzungen am Handgelenk und an beiden Armen. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den Verletzten, sondern fuhr sofort die Nürnberger Straße bergab und ward nicht mehr gesehen.



Der Geschädigte kann den Pkw nur als dunklen Kombi beschreiben.



Nun zu den Fragen der Polizei:



Wem ist zur fraglichen Zeit ein dunkler Kombi aufgefallen, der auf der Nürnberger Straße, unter Umständen mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts fuhr? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer zum Geschehen Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760-514 in Verbindung zu setzen.