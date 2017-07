Unfall bei Herzogenaurach: Kleinwagen überschlägt sich bei Dondörflein

von RICHARD SÄNGER

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15.40 nahe dem Kreisverkehr zwischen Falkendorf/Münchaurach und Dondörflein ereignet. Nach Auskunft der Polizei fuhr der Fahrer eines Ford Fiesta ungebremst kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr auf einen VW Caddy mit Bamberger Kennzeichen auf und schob den Caddy über 20 Meter nach vorne.



Der Fiesta kam von der Straße ab und bohrte sich in die Grabenböschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Die Feuerwehrleute aus Herzogenaurach, Höfen-Zweifelsheim und Puschendorf mussten, um den schwer verletzten Fahrer möglichst schonend aus dem Fahrzeug bringen zu können, die hintere Tür und die B-Säule entfernen. Zusätzlich musste das Fahrzeug mit Gurten und Bolzen gesichert werden, damit es bei der Aktion nicht auf die Seite kippen konnte.



Beide Fahrer verletzt

Der Fahrer wurde während der Rettungsarbeiten vom Notarzt im Unfallauto ärztlich betreut und nach Erlangen in die Chirurgie gebracht. Der Fahrer des Caddy, der mit seiner Familie unterwegs war, erlitt ein Schleudertrauma, seine Frau sowie seine kleine Tochter blieben unverletzt.