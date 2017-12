Kinder erlebten Musik mit allen Sinnen

Zu einem großen Mitmach- und Erlebniskonzert hatte der Orgelbauverein der Pfarrkirche St. Antonius Abbas am vergangenen Sonntagnachmittag nach Sambach eingeladen. Die Kinder des Kindergartens von Steppach mit Eltern, aber auch viele junge Familien nebst Großeltern und andere Musikinteressierte füllten das Kirchlein.

Vor dem eigentlichen Konzert hatten die Kindergartenkinder unter Leitung von Inge Stecklina-Seppel mit zwei Liedern und einem Sternentanz ihren großen Auftritt. Großer Applaus war ihnen sicher. Die Leiterin verriet, dass sie immer wieder auf der Suche nach Musikern sei, die dem Kindergarten einen musikalischen Besuch abstatten oder wie hier, wo die Kleinen - Dank des Engagements von Rainer Dippold - ein wunderbares Konzert mit allen Sinnen erleben dürfen. Alle kleinen Konzertbesucher bewegten sich rhythmisch, sangen mit, klatschten und stampften und sammelten so intensive Hörerfahrungen, instrumentenkundliches Wissen und lernten verschiedene Spieltechniken der Instrumente kennen.

Die drei jungen Musiker Magdalena Grosch und Jana Schmidt-Enzmann (Harfe) und Christoph Günther (Marimbaphon, Percussion) hatten sich während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Nürnberg kennengelernt und formierten sich im Jahr 2012 zum Ensemble "harfussion". Sie bestechen nicht nur durch ihre besonderen Arrangements sondern auch durch die instrumentale Besetzung: zwei Harfen und eine Marimba, die zur Familie der hölzernen Schlagstabspiele gehört. "Meine beiden Kolleginnen haben mit dem Projekt Kinderkonzert angefangen", so Christoph Günther nach dem Konzert. "Für ihr Projekt MubiKin (Musik und Bildung für Kinder) in Nürnberg erarbeiteten sie ein Konzept und daraus ist unser Kinderkonzert geworden", fügte er noch an. "Mit dem Konzert möchten wir dem jungen Publikum die Instrumente Harfe und Marimba näher bringen", erklärte Magdalena Gosch.

Der Duft nach Popcorn durchzog die KirchE beim ersten Stück "Popcorn". Mit "Pop-corn-pop" und "Mais-in-die-Ma-schi-ne" klatschten und patschten die Kinder begeistert mit. Regisseur Günni (Christoph Günther) erzählte von seinen berühmten Filmen. Magdalena Gosch ließ Fische im Meer schwimmen und ein "Schwarm" von Kindern bewegte sich mit. Christoph Günther stellte das Marimbaphon vor und die Kleinen staunten, dass es mit vier Schlegeln gespielt wird und sie zählten gemeinsam 61 Klangstäbe. Im ganzen Konzert wurden die Kinder hervorragend mit einbezogen und man spürte ihren großen Spaß.

Beim "Liederquiz" mussten die Kinder vier Weihnachtslieder erkennen und mit "Krux", der Dorfeule, flogen sie durch das gruselige Schloss vorbei an Spinnweben und Gespenstern. Sie waren mit leuchtenden Augen begeistert bei der Sache. "Alle gehen jetzt hier raus mit viel Musik im Ohr nach Haus", sang das Ensemble am Schluss und verließ die Kirche unter großem Applaus. "So viel Spaß hatten die Kinder schon lange nicht mehr", hörte man draußen auf dem Kirchplatz von begeisterten Eltern. "Das mit der Eule und den Fischen gefiel mir am besten", schwärmte eine kleine Besucherin.

Der Hauptorganisator Rainer Dippold war glücklich über den sehr guten Besuch und er dankte den tüchtigen Kindergartenkindern für ihren gelungenen Auftritt, sowie den drei Musikern von "Harfussion" und der Sparkasse Bamberg, die sämtliche Unkosten des Konzertes trägt. "Dieses Konzert am Christkönigsfest soll nun zur Tradition werden", erklärte er dem Publikum. Pater Stephan war diesmal auch unter den Zuhörern. So voll könnte das Gotteshaus öfter sein, dachte er sich sicher im Stillen. Wer von den Kindern dann noch Lust hatte, stieg hinauf auf die Empore und dort erklärte ihnen Rainer Dippold die Königin der Instrumente. Die Kleinen durften mit Orgelpfeifen Töne erzeugen und sogar selber Orgel spielen.

Dippold lud noch zu den nächsten Konzerten ein: am 3. Dezember singt der Amadeus-Chor aus Neuendettelsau in St. Antonius Abbas und am 23. Dezember stimmt "Bavarian Brass" mit weihnachtliche Klängen in die festliche Zeit ein. Vor dem Kirchlein stand schon der Christbaum und ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein-, Bratwurst- und Bastelständen rundeten das festliche Wochenende ab.