Kapelle in Buch wird für 60 000 Euro saniert

Die Gremsdorfer Gemeinderäte beschlossen in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig, die Umgestaltung einer Scheune in Buch, Hausnummer 5, in ein Wohnhaus zu genehmigen. Der Umbau der Scheune wurde von den Gemeinderäten sehr begrüßt, da dadurch keine neuen Flächen bebaut werden. Ebenfalls beschlossen wurde der Bau eines Wohnheims für zwölf Autisten durch die Barmherzigen Brüder. Da dieses Gebäude im Bereich der Ausgleichsflächen der Barmherzigen Brüder liegt, werden vonseiten des Ordens neue Ausgleichsflächen in Gremsdorf geschaffen.

Des Weiteren wurde der Bau zweier Häuser in Gremsdorf genehmigt. Zum einen soll am Mühlenweg 4 ein Vierfamilienhaus mit zwei Carports und vier Stellplätzen entstehen. Dadurch wird eine weitere Baulücke in Gremsdorf gefüllt, so Bürgermeister Norbert Walter (Bürgerblock Gremsdorf). Zum anderen stimmten die Gemeinderäte einstimmig dem Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Straße "Am Mauernwald 11" zu.

Einem vom Erlanger Karl Heinz Wirt gestellten Antrag auf Erstaufforstung eines Ackers im Gemeindegebiet wurde zugestimmt, da der Acker an einen bestehenden Wald grenzt und dieser somit erweitert wird. Das neue Waldstück umfasst rund 37 000 Quadratmeter. Jedoch stellte Bürgermeister Norbert Walter klar, dass der Antragsteller vor einer Aufforstung zuerst noch den Bund Naturschutz und das Forstamt um Genehmigung fragen muss.



Sanierung bis September

Bei einer anschließenden Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplanes "Aischparkcenter" der Stadt Höchstadt kamen keine Einwände. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass die Stadt Höchstadt beim Bebauungsplan die sowieso schon angespannte Gesamtverkehrssituation großräumig beachten sollte.

Der umfangreichste Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über die Vergabe der Renovierungsarbeiten der Kapelle in Buch. Hierbei belaufen sich die Gesamtkosten auf ungefähr 60 000 Euro. Sehr erfreut verkündete Gemeinderat Albert Ruhmann (Wählergemeinschaft Buch), dass die Kosten der meisten Arbeiten unter der Schätzung des Architekten Georg Leyh liegen. Es sind auch überwiegend Unternehmen aus der Region, die die Aufträge für die Gemeinde erledigen, so Bürgermeister Walter. So wurden zum Beispiel die Elektroarbeiten für 9675,30 Euro an die Firma Elektro Schuler aus Buch vergeben. Die Arbeiten an der Kapelle St. Marien sollen baldmöglichst beginnen und bis zur Kirchweih im September fertig sein.



Defi hängt am Feuerwehrhaus

Abschließen verkündete Norbert Walter, dem Antrag des Kommandanten der Feuerwehr Buch, Jochen Kleetz, nachzugehen und einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro für den Aufbewahrungskasten des schon angeschafften Defibrillators der Bucher Feuerwehr zu gewähren. Durch diesen beheizten Kasten kann der Defibrillator am Feuerwehrhaus ganzjährig angebracht werden und steht der Bevölkerung somit im Notfall zur Verfügung.

Außerdem setzte der Bürgermeister eine weitere Gemeinderatssitzung für Montag, 13. März, um 18 Uhr an, bei der über die Sanierung der Brückenstraße und des Mühlenwegs abgestimmt werden soll und die Arbeiten öffentlich für Firmen ausgeschrieben werden sollen.