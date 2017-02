Juniorchef von Großbäckerei stirbt bei Unfall auf A3 bei Nürnberg

Heimfahrt von Derby



pg



Trauer um Alexander Beck, einen der Geschäftsführer der Bäckerei-Kette "Der Beck" (rund 150 Filialen, über 1300 Mitarbeiter). Der 33-Jährige kam bei am Montag um 23.15 Uhr bei einem Unfall auf der A3 kurz vor der Anschlussstelle Nürnberg-Nord ums Leben. Das bestätigte nun ein Firmensprecher gegenüber infranken.de.Eine Polizeisprecherin erklärt über das Drama: "Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Fahrer des BMW mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und sein Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen."Die Verkehrspolizei zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Unfallsachverständigen hinzu und stellte die Fahrzeuge - darunter auch den BMW Alexander Becks - sicher. Die rechte und mittlere Spur der Autobahn mussten auf Höhe der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden.Beck befand sich auf der Heimfahrt vom bayerischen Zweitliga-Derby zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg in der Münchner Allianz-Arena.Warum der Juniorchef mit seinem 400 PS-starken Sportwagen ins Heck des Lastwagen krachte, ist noch unklar. Das soll nun ein Gutachter klären.