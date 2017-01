Junger Albaner will wieder in Herzogenaurach arbeiten

Joachim Dorweiler ist sauer - sehr sauer. "Was Ihre Dienststellen-Mitarbeiter sich erlauben, ist eigentlich jede Dienstaufsichtsbeschwerde wert!" Das schreibt er in einem Brief an die Ausländerbehörde in Nürnberg. Der Grund für seine Wut ist ein monatelanges Visumsverfahren und eine lähmende Bürokratie.



Dorweiler ist sozialpädagogischer und pädagogischer Freiberufler. Er arbeitet als Honorarkraft für verschiedene Jugendämter. So wurde er über das Jugendamt Fürth Vormund eines albanischen Flüchtlings, der im Zirndorfer Erstaufnahmelager einquartiert wurde. Dorweiler verschaffte dem Jugendlichen ein Praktikum bei einer Gebäudereinigungsfirma in Herzogenaurach. "Dort habe er hervorragenden Einsatz und eine hohe Motivation gezeigt", schreibt Dorweiler in seinem Brief an die Ausländerbehörde weiter. Deswegen habe die Firma dem jungen Migranten zum 1. September 2016 einen Ausbildungsplatz angeboten, sagt Dorweiler im Gespärch mit dem FT. Sogar eine Unterkunft habe er in Nürnberg vermittelt.



Albaner benötigt Visum

Im Juni 2016 wurde der junge Migrant volljährig und benötigte keinen Vormund mehr. Um die Ausbildungsstelle antreten zu können, reiste er freiwillig zurück nach Albanien, um bei der deutschen Botschaft in Tirana ein Visum zu beantragen. Laut Dorweiler haben der deutschen Botschaft für das Verfahren alle Unterlagen vorgelegen: Verdienstbescheinigung, Unterkunftsnachweis und Ausbildungsvertrag. Die deutsche Botschaft teilte dann mit, dass in Deutschland noch die Bundesagentur für Arbeit und die Ausländerbehörde befragt werden müssen, so Dorweiler. Die Bundesagentur für Arbeit habe die Unterlagen bewilligt und an die Ausländerbehörde weitergeleitet.



Einkommensnachweis fehlt

Und dort gerät die Sache offenbar ins Stocken. Denn die Nürnberger Ausländerbehörde fordere von der Firma in Herzogenaurach wiederholt Einkommensnachweise, die diese auch geschickt hat, so Dorweiler. "Ich finde es empörend und durch nichts zu rechtfertigen, dass so mit Verantwortung und mit Menschen umgegangen wird", schreibt er in seinem Brief an die Ausländerbehörde.

Seit vielen Monaten warten der junge Albaner, die Firma in Herzogenaurach und der künftige Vermieter nun schon auf einen Bescheid.



Die Herzogenauracher Firma hat den Ausbildungsvertrag vorerst zurückgezogen. Denn der Ausbildungsstart im September des vergangenen Jahres ist längst vorbei, ohne dass der Migrant mit Visum wieder in Deutschland einreisen konnte. "Wir versuchen über alle Kanäle Azubis zu finden. Und dann haben wir einen jungen Menschen, der was lernen möchte und sehr bemüht war, aber der darf dann nicht", sagt Christian Kindler, Geschäftsführer der Gebäudereinigungsfirma. "Wir sind offen, die Person passt zu uns und will etwas lernen." Ein erneutes Ausbildungsangebot sei für ihn deshalb nicht ausgeschlossen.



Lebensunterhalt muss sicher sein

Joachim Dorweiler ist dennoch empört über den Fall seines Schützlings. Deshalb hat er sich mit einem Brief bei der Nürnberger Ausländerbehörde beschwert. Die Kopie des Briefes haben auch das Bayerische Staatsministerium, Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), die Nürnberger Stadtratsfraktionen und der Bundestagsabgeordnete Stefan Müller (CSU) erhalten.



Olaf Kuch, Leiter des Nürnberger Einwohnermeldeamts und der Ausländerbehörde, darf aus Gründen des Datenschutzes keine Angaben zu dem konkreten Fall geben. Das Problem in solchen Fällen bestehe jedoch oft darin, dass der Ausbildungslohn nicht für den Lebensunterhalt ausreicht, so Kuch. Der junge Albaner bekomme nur dann ein Visum von der deutschen Botschaft erteilt, wenn er nachweisen kann, dass er mit dem Geld seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Die Summe dafür berechne sich aus der Miete und dem Hartz-IV Satz, wie Kuch im Gespräch mit dem FT berichtet. Die zuständige Ausländerbehörde prüfe dann in einem internen Beteiligungsverfahren, ob dieser Regelsatz eingehalten werde. Sehr oft reiche dann das Einkommen eben nicht für den Lebensunterhalt aus und die deutsche Botschaft erteilt kein Visum. "Wir haben keinen sonstigen Grund, die Anfrage zu verweigern", sagt Kuch.



Allerdings gibt es Möglichkeiten, das Problem zu umgehen. So habe die Ausländerbehörde dem Albaner im Dezember den Vorschlag unterbreitet, ein Sperrkonto für ihn einzurichten. Von diesem könne er sich dann monatlich einen festgelegten Betrag abheben, der ihm noch zu seinem Lebensunterhalt fehlt. Dafür müssten Geldgeber gefunden werden, die Geld auf dieses Sperrkonto einzahlen. Auf diesen Vorschlag sei noch nicht reagiert worden. "Der Ansprechpartner ist aber die deutsche Botschaft in Tirana", so Kuch.



Dorweiler kann diesen Einwand jedoch nicht verstehen. Man habe sogar den Ausbildungslohn aufgestockt. Und das macht ihn sauer - sehr sauer.