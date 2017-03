Insgesamt 43.000 Schaden bei zwei Unfällen im Landkreis Höchstadt

In Hemhofen hat sich am Mittwochmorgen gegen 08.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße an der Kreuzung zur Winkler-von-Mohrenfels-Straße zwischen zwei Autos und einem Laster ereignet. Laut Angaben der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch war eine 68-Jährige mit ihrem Fahrzeug bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren, dort mit dem querenden Pkw einer 51-Jährigen kollidiert und dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam das Auto an der Front eines wartenden Lastwagen zum Stillstand.



Zwei verletzte Personen

Die Unfallverursacherin wurde leicht, die Fahrerin des querenden Fahrzeugs schwer verletzt; beide wurden in die Unfallchirurgie Erlangen eingeliefert. Es entstand ein Totalschaden an den beteiligten Autos, der Laster wurde an der Front beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.



23.000 Euro Schaden bei weiterem Unfall

In Höchstadt ist es am Donnerstag gegen 06.06 Uhr in der großen Bauerngasse, Kreuzung im Lekkerland zu einem weiteren Unfall mit Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 23.000 Euro. Dabei hatte eine 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug offenbar das "Stopp"-Zeichen missachtet und stieß mit einem bevorrechtigten Kleintransporter zusammen. Dieser fuhr nach der Kollision die Böschung hinab. Glücklicherweise wurde weder dessen 56-jähriger Fahrer, noch die Unfallverursacherin verletzt.