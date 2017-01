Ins schneebedeckte Bankett geraten - Mann bei Unfall nahe Kalchreuth verletzt

Gegen 12.00 Uhr - so berichtet es die Polizei Erlangen-Land - fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der ERH 6. Als er in das schneebedeckte Bankett geriet, kam das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Dort kam das Auto zwischen zwei Bäumen zum Stehen.



Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und erlitt diverse Prellungen an Oberkörper und Knie. Der Schaden am Auto wird auf 1500 Euro geschätzt.