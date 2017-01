In Röttenbach lernen Flüchtlinge die Einheimischen kennen

An der Wand hängen Fotos von verschiedenen Festen: Bunt geschminkte Kindergesichter an Halloween, besinnlicher Kerzenschein in der Adventszeit oder leckeres Essen am Zuckerfest. Verschiedene Kulturen treffen an dieser Bilderwand aufeinander, die im Alten Rathaus in Röttenbach hängt. Die Fotos dokumentieren, was Flüchtlinge und Helfer im vergangenen Jahr im "Café Miteinander" zusammen erlebt und unternommen haben.



Café trifft sich seit einem Jahr

Das Café Miteinander trifft sich seit einem Jahr jeden Dienstag ab 15 Uhr, um bei Kaffee und Kuchen Informationen und Probleme auszutauschen. Rund 40 Treffen hat es bisher schon gegeben, also fast jede Woche im Jahr ein Treffen. Nur während des Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime, war das Café geschlossen, weil dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen werden darf.

"Das Café ist eigentlich eine große Informationsbörse. Wenn beispielsweise Briefe von der Krankenkasse, von Ämtern oder von der Schule kommen, bringen die Flüchtlinge diese mit und wir schauen uns das zusammen an", sagt Susanne Neuner von der Initiative "Wir in Röttenbach" (WiR).



Flüchtlinge tauschen sich aus

Das Café Miteinander ist eine gemeinsame Initiative von WiR und der evangelischen Kirchengemeinde in Röttenbach. Dort können sich Flüchtlinge und Mitbürger in entspannter Atmosphäre treffen und kennenlernen. Außerdem spielen oder basteln die Besucher an den Nachmittagen zusammen. Jede Woche ist eine andere Familie dafür zuständig, Kuchen für das Café mitzubringen.



Vor etwas mehr als einem Jahr kam die Anfrage von Ludwig Wahl (FW), Bürgermeister von Röttenbach, etwas zusammen mit den Flüchtlingen zu organisieren, um gegenseitige Akzeptanz zu schaffen. Das WiR-Team und ein Organisationsteam der evangelischen Kirchengemeinde haben schließlich die Initiative gegründet. Die Gemeinde hat den Raum im Alten Rathaus beigesteuert.



Sprachbarrieren überwinden

"Das Café hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Wir verständigen uns jetzt nicht mehr nur mit Händen und Füßen, sondern können über unseren Übersetzer oder auf Deutsch miteinander reden. Die Einheimischen kommen nun auch im Café vorbei", sagt Ulrike Lorentz, Pfarrerin der Pfarrstelle Röttenbach.



25 freiwillige Helfer - vom Studenten bis zum Rentner - geben den Flüchtlingen, zusätzlich zum Integrationskurs, Deutschunterricht. Außerdem werden die Sprachbarrieren von einem Übersetzer überwunden. Jad Sakas kommt ursprünglich aus Syrien, lebt aber seit 20 Jahren in Röttenbach und war gleich von dem Kennenlern-Café begeistert.



Alle Flüchtlinge sind anerkannt

Die insgesamt acht Familien und die acht Jugendlichen ohne Familien, die in Röttenbach leben, sind aus Syrien und dem Nordirak geflohen.

Die unbegleiteten Flüchtlinge werden von Mitarbeitern des Jugendhilfeverbundes Puckenhof in Höchstadt betreut, das Café Miteinander unterstützt diese. Außerdem werden die Familien von sogenannten Familienpaten unterstützt, die sie zum Beispiel bei Behördengängen begleiten.



Problem bei der Wohnungssuche

Alle Migranten in Röttenbach sind bereits anerkannt, allerdings suchen viele Familien noch eine Wohnung. Die Wohnungssuche stellt das größte Problem für die Flüchtlinge und die Helfer vom Café Miteinander dar. Viele Vermieter hätten Angst, dass sie keine regelmäßige Miete mehr gezahlt bekommen oder die Vermieter würden schlicht mit Ablehnung reagieren, so Neuner.

Mit rassistischen Bemerkungen hätten die Wohnungssuchenden aber nicht zu kämpfen. "Die Familien wollen alle in Röttenbach bleiben. Hier haben sie ihre Familie, haben sich in der Schule oder in Sportvereinen eingelebt. Die Menschen hier haben schon einmal ihre Familie verloren und wollen deswegen nicht weg aus Röttenbach", sagt Susanne Neuner.

Dass sich die Flüchtlinge in Röttenbach wohl fühlen, hängt auch damit zusammen, dass die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung gewachsen ist. Schiefe Blicke oder fremdenfeindliche Anfeindungen gäbe es keine.

Besonders am Anfang sei der Bürgermeister noch oft über die neuen Mitbürger ausgefragt worden. Oder darüber, was in dem Café Miteinander überhaupt gemacht werde, sagt Neuner. Zum einjährigen Bestehen des Cafés resümiert Bürgermeister Wahl : "Es waren im vergangenen Jahr viele ungewohnte Dinge für uns alle dabei. Wir sind fremde Wege gegangen."

Auch weiterhin sollen im Café Miteinander Kontakte geknüpft und gemeinsam Probleme gelöst werden. Vielleicht kommen an die Bilderwand im Alten Rathaus ja bald neue Fotos von anstehenden Festen hinzu.