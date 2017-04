Im Mai kommt die Puma-Brücke

von BERNHARD PANZER

Es sind mehr als 25 000 Fahrzeuge, die täglich die Nordumgehung befahren, zumindest im östlichen Bereich bis zur Flughafenstraße. Diese Zahlen kennt der interessierte Betrachter spätestens, seitdem das Verkehrsgutachten zur Südumfahrung vorliegt. Dann da wurde eben auch der Verkehr auf dem Hans-Ort-Ring mit gezählt.



All diese Fahrzeuge müssen im Mai, an insgesamt vier Tagen, zweimal umgeleitet werden. Denn dann steht in Höhe der Puma-Großbaustelle eine spektakuläre Aktion an. Damit sich die Autofahrer darauf einstellen können, weist die Stadt schon jetzt auf die Maßnahme hin. Bürgermeister German Hacker (SPD) appelliert an die Verkehrsteilnehmer, in den betroffenen Zeiträumen eine andere Route zu wählen.



Nichtsdestotrotz bleibt die Sperrung, wie es auch von vornherein beabsichtigt war, in Grenzen. Zweimal braucht's eine Totalsperre: Am Freitag, 5. Mai, nur sechs Stunden sowie zwei Wochen später, vom 19. bis 21. Mai ein ganzes Wochenende.



Was aber ist der Grund dieser Sperre, die es auf der Nordumgehung in dieser Form bislang nicht gegeben hat? Der Sportartikelkonzern Puma baut seine Brücke zwischen den beiden Verwaltungsgebäuden. Mit einem Schwertransport müssen vier Teile von jeweils 20 Meter Länge nach Herzogenaurach transportiert werden. Das berichtet Jörg Rauhtäschlein, der bei Puma die Aktion koordiniert. Der Transport erfolgt in zwei Wellen, der Zeitpunkt ist mit der Stadt und anderen Behörden abgestimmt.



Der eigentliche Brückenschlag erfolgt während der zweiten Sperrung. Dann wird die Stahlkonstruktion von Schwerlastkränen eingehoben. Insgesamt 85 Meter lang und 140 Tonnen schwer ist die Verbindung der beiden Bürokomplexe, die in gut acht Metern Höhe über die Nordumgehung führt.



Ausführend ist die Firma Lamparter aus dem hessischen Kaufungen. Auf seiner Homepage informiert der Betrieb bereits über den Herzogenauracher Auftrag: http://stahl-und-glas.de/referenzen/verbindungsbruecke-puma-herzogenaurach/ .



Referenzen

Hier sind auch Videos über die Montage der Verbindungsbrücke und des 35 Meter hohen Pylons zu sehen. Das Fachunternehmen hat schon unter anderem beim Bau des Maintowers in Frankfurt mitgewirkt, die Tribünenüberdachung des Aue-Stadions in Kassel errichtet und mehrere Hubschrauberlandeplätze auf Dächern gebaut. Auch ein indisches Forschungsgebäude in der Antarktis zählt zu den Referenzen. Und Verbindungsbrücken zwischen zwei Gebäuden, wie bei Puma, sind schon vielfach gebaut worden.



Die Stadt macht in einer Pressemitteilung bereits auf die Sperrung aufmerksam. Diese sei schon wegen des Umfangs der Baumaßnahme erforderlich. Immerhin müssen der Transport-Lastwagen und Schwerlastkräne aufgestellt werden. Dann werden die Brückenteile eingehoben und montiert. Die erste Sperrung hat man laut Bürgermeister German Hacker so legen können, dass der Berufsverkehr morgens und abends großteils noch fließen kann. Auch er freut sich schon auf diese spektakuläre Aktion.



Details zur Sperrung

Betroffen von der Sperrung ist der Hans-Ort-Ring, also die Nordumgehung, zwischen den Kreuzungen mit der ERH 3 (Zum Flughafen) und der ERH 25 (Peter-Fleischmann-Straße). Es gelten folgende Zeiten: Freitag, 5. Mai , voraussichtlich von 9 bis etwa 15 Uhr Vollsperrung Hans-Ort-Ring in beiden Fahrtrichtungen und Freitag, 19. Mai, voraussichtlich ab 9 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, voraussichtlich 18 Uhr, ebenfalls Vollsperrung Hans-Ort-Ring, beide Fahrtrichtungen.



Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt über die ERH 3, den Kreisverkehr Haundorf und die ERH 25, und zwar in beiden Fahrtrichtungen.



Insbesondere zu den Stoßzeiten muss laut Pressehinweis der Stadtverwaltung mit erheblichen Verkehrsstörungen gerechnet werden.



Verkehrsteilnehmern aus dem Umland mit Zielen in Richtung A3/Erlangen/Nürnberg und umgekehrt in Richtung Neustadt/Aisch wird empfohlen, mehr Fahrzeit einzuplanen oder Herzogenaurach großräumig zu umfahren.