"Ich hab schon einen angezeigt"

von BERNHARD PANZER

Eine neue Verwaltungsvorschrift macht es möglich: Vor Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen soll künftig problemlos Tempo 30 möglich sein, auch wenn es sich um übergeordnete Straßen handelt. Dieses geplante "Gesetz" hat Agenda-Mitarbeiterin Ursula Walther kürzlich entdeckt und für drei Stellen im Stadtgebiet beantragt. Der Agenda-Beirat folgte dem Wunsch und nun auch mehrheitlich der Bauausschuss.



Tempo 30 soll also, werktags bis 17 Uhr, auf folgenden Straßen eingeführt werden: Erstens Flughafenstraße zwischen Hallertürlein und Plonergasse (Villa Herzolino und Grundschule), zweitens Hans-Maier-Straße zwischen Weihersbach-Brunnen und Köpfwasen (Realschule und Don Bosco Kinderhaus) sowie drittens Erlanger Straße im Bereich der Bushaltestelle Liebfrauenhaus (Schule, Internat und Seniorenheim). Bei den ersten beiden Punkten handelt es sich um Kreisstraßen, die Stadt wird also einen entsprechenden Antrag ans Landratsamt stellen. Das Liebfrauenhaus kann man selber angehen. Einstimmig wurde nur die Flughafenstraße befürwortet, an den beiden anderen Stellen gab es vier Gegenstimmen (bei sechs Ja-Stimmen).



In der Sitzung ergab sich eine kontroverse Diskussion, auch durch die Grundsatzfrage bestimmt, wie die Politik denn generell zu Tempo 30 steht. Der "rote" Bürgermeister German Hacker plädierte in allen drei Fällen für diese Regelung und kann sich vorstellen, dass Tempo 30 in Stadtgebieten ohnehin bald die Regel und Tempo 50 die Ausnahme sein werden. Und das zurecht, denn der Verkehr werde immer mehr und zu schnelles Fahren bringe Lärm und Stress. Die "schwarze" Opposition, verstärkt durch den Freien Wähler, sah zwei der geforderten Stellen hingegen nicht dafür geeignet. Dort gebe es Ampeln und breite Bürgerwege respektive Querungshilfen.



Vor allem aber kritisierte Kurt Zollhöfer (CSU) den Zeitpunkt des Beschlusses. Denn seines Wissens sei die Verwaltungsvorschrift noch gar nicht in Kraft getreten. Thomas Nehr, der Verkehrsexperte im Rathaus, musste das bestätigen. Es werde noch geprüft, ob es sich um eine Ist- oder Kann-Bestimmung handeln soll. Warum beschließe man dann überhaupt jetzt schon, schob Zollhöfer nach. Man solle doch abwarten, wie die Rechtslage sich entwickelt.



Noch deutlicher wurde Fraktionschef Bernhard Schwab in der Ablehnung. Man habe auf der Hans-Maier-Straße auf 150 Metern drei Ampeln. Da brauche es nun wirklich kein Tempo 30. Er, so Schwab, verstehe die Welt so langsam nicht mehr, und fügte etwas provozierend hinzu: "Was sollen wir noch alles machen? Die Autos verbieten?"





Hacker: Alle drei sind richtig



Bürgermeister Hacker konterte. "Unsere Beobachtung ist, es wird zu schnell gefahren. Das schafft Lärm und Stress." Der Verkehr in der Innenstadt dürfe auch durchaus stattfinden, aber er müsse sich eben an Regeln halten. Hacker: "Alle drei Maßnahmen sind richtig." Gerade am Liebfrauenhaus sei zu Stoßzeiten "heute schon extrem viel los", sagte Hacker. Und: "Natürlich wird dort gerast. Ich hab selber schon einen angezeigt."



Eine andere Wahrnehmung äußerte Konrad Körner (CSU). Er müsse nur aus seinem Fenster blicken, um zu sehen, dass es "so gefährlich dort nicht ist". Auch sei die Straße dort gut einsehbar. Auch in der Hans-Maier-Straße sah Körner keine Notwendigkeit. Bevor man Tempo 30 mache, müsse man über etwas anderes nachdenken, ergänzte er. Auch auf Facebook bezieht der junge Stadtrat Stellung: "Geschwindigkeitsbegrenzung? Ja klar!", schreibt er auf der CSU-Seite. Aber nur, "wo nötig, aber nicht überall, wo es möglich ist!" Seine Forderung lautet: "Ideologiefreie Politik statt Autofahrer-Gängelung."



Peter Prokop (SPD) verteidigte die Maßnahmen, auch schon zum jetzigen Zeitpunkt. Es könne nicht schaden, wenn eine Stadt als unterste Behörde "die Kameraden mit Beschlüssen aufmerksam macht." Und Bürgermeister Hacker schloss mit der Feststellung: "Ein bisschen Gas rausnehmen kann nicht schaden." Außerdem sei Tempo 30 keine Gängelung.



Wenn der Beschluss umgesetzt wird, dann gibt es in der Erlanger Straße eine etwas eigenartige Konstellation. Denn dort gilt ab dem Polizeikreisel schon jetzt Tempo 30. Wenn dann weiter östlich die neue Regelung greift, dann ist dazwischen ein kurzes Stück mit Tempo 50.





Stückwerk mit 30 und 50



Holger Auernheimer wollte das nicht gefallen: "Mich stört dieser Wechsel." Man sollte Tempo 30 durchziehen. Was auch der Bürgermeister so sah: "Auf 80 Meter nochmal Tempo 50 ist Quatsch." Nur: Ganz so einfach ist das nicht. Denn beide 30-er Anordnungen sind nicht vergleichbar: die eine sei zeitlich unbefristet, die andere gelte nur von Montag bis Freitag, 7 bis17 Uhr, sagte Thomas Nehr. Ergo: Man muss die erste mit einem Schild aufheben, bevor die zweite beginnt.