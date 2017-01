Höchstadter Kreiskrankenhaus liegt voll im Plan

von ALEXANDER HITSCHFEL

Der Kreisausschuss des Landkreises Erlangen-Höchstadt beschloss nach kurzer Debatte einstimmig, den von der Kreiskämmerei vorgelegten Kreishaushalt dem Kreistag in seiner nächsten Sitzung in der nächsten Woche zu empfehlen. Dort soll dann die Grundlage des wirtschaftlichen Handelns für das Jahr 2017 beschlossen werden.

In seinen Ausführungen über den Kreishaushalt 2017 ging Landrat Alexander Tritthart (CSU) auch auf das Kreiskrankenhaus Sankt Anna Höchstadt an der Aisch ein. "Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2017 des Kreiskrankenhauses stellt der Landkreis die Krankenhausversorgung im Gebiet des westlichen Landkreises sicher", so Tritthart.

Dies lässt sich der Kreis auch einiges kosten. 1 387 000 Euro stehen im Kreishaushalt zur Verlustdeckung bereit. Tritthart informierte darüber, dass mit einem ergänzenden Zuschuss für Investitionen in Höhe von 100 000 Euro die technische und medizinische Ausstattung weiter modernisiert und das Krankenhaus für den Wettbewerb mit anderen Medizinanbietern gestärkt werden soll.



Intensivversorgung gestärkt

Ziel der Baumaßnahme "Strukturverbesserung und hygienische Optimierung" sei es, durch die Modernisierung der Zentralsterilisation auch in Zukunft den gestiegenen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Durch den Neubau einer Intensivabteilung solle auch die Versorgung von Schwerkranken medizinisch weiter gestärkt und durch den Aufbau einer Zentralaufnahme die Arbeitsprozesse und -wege in Diagnostik, Therapie und Funktion für eine verbesserte Akutversorgung der Patientinnen und Patienten weiter optimiert werden. Tritthart erinnerte daran, dass der Baubeginn termingerecht am 4. Oktober 2016 erfolgt sei und die Maßnahme bisher im Kostenplan liege. Weitere positive Impulse verspreche man sich von der Zusammenarbeit im Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie mit der Universitätsklinik Erlangen seit Januar 2017, so Tritthart.

Die bisher solide Finanzpolitik, die gute Steuereinnahmekraft der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden und der finanziell gut ausgestattete kommunale Finanzausgleich seien die Grundlage dafür, dass der Landkreis auch 2017 seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen und nachhaltig in den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur investieren könne, so Tritthart eingangs seiner Ausführungen. Mit einem Gesamtbudget von 164 Millionen Euro leiste der Landkreis einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Bürger, so Tritthart.



Hohe Bezirksumlage

Trotz der Verbesserungen im Finanzausgleich könne wegen der hohen Investitionstätigkeit der Haushaltsausgleich leider nur durch Einplanung einer Kreditaufnahme von 10,6 Millionen Euro herbeigeführt werden. Die finanziellen Schwerpunkte 2017 würden mit 43,9 Millionen Euro im Sozialbereich, mit 18,0 Millionen Euro bei den Schulen und mit 12,6 Millionen Euro bei den öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaft und Verkehr liegen. Die an den Bezirk Mittelfranken abzuführende Bezirksumlage übersteige mit 34,8 Millionen Euro auch 2017 jedes Fachbudget des Landkreises.

Mit einem Wirtschaftsvolumen von 13,5 Millionen Euro leiste das Kreiskrankenhaus Sankt Anna Höchstadt auch 2017 einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Landkreisbevölkerung. Auch auf den Neubau des Landratsamtes ging Tritthart ein. Ziel sei die Fertigstellung und der Bezug in der ersten Jahreshälfte 2018. Für die Gesamtbaumaßnahme sei ein Kostenvolumen von 39,2 Millionen Euro veranschlagt, mit dem Finanzansatz 2017 über 17 Millionen Euro könne man zügig weiterbauen. Rund 600 000 Euro will man in die zwei Realschulen, vier Gymnasien, fünf beruflichen Schulen und drei Förderzentren zur Verfügung stecken, die aktuell Lernort für 8100 Schülerinnen und Schüler seien. Einen Investitionsstau oder Sanierungsstau bei den Schulgebäuden konnte Tritthart nicht erkennen.

Rund 822 000 Euro investiert man in die Erweiterung des Lehrerzimmers und die Verwaltung an der Realschule Herzogenaurach. Eine große finanzielle Herausforderung werde in den nächsten Jahren die Baumaßnahme am Emil-von-Behring-Gymnasium in Spardorf sein. Die Erneuerungsmaßnahmen am Gymnasium in Höchstadt seien vorerst abgeschlossen, so Tritthart. Die Investitionen würden sich aktuell auf mehr als 12 Millionen Euro summieren. Der CSU-Politiker schlug den Kreisausschuss-Mitgliedern vor die Erhöhung der Bezirksumlage um 0,2 Punkte ohne eine gleichlautende Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage im Landkreishaushalt zu kompensieren.

Die finanzielle Entlastung der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis betrage dann rund 300 000 Euro, zusammen mit den Kreisumlagenentscheiden der letzten zwei Jahre dann 2,6 Millionen Euro. Allerdings bat Tritthart im Gegenzug darum, dass sich die Kreisausschussmitglieder einer Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage nicht verschließen, wenn geänderte finanzielle Rahmenbedingungen, beispielsweise bei der Erhöhung der Bezirksumlage, Änderungen der Zinsentwicklung oder der Mehrausgaben dies erfordern würden.



Am 6. Februar im Kreistag

Das Investitionsprogramm mit den Schwerpunkten Landratsamt, Schulen und Krankenhaus und Kreisstraßen würde sich alleine im Zeitraum 2017 bis 2020 auf etwa 60 Millionen Euro belaufen, rechnete Tritthart vor. Bei der anschließenden Abstimmung stimmte der Kreisausschuss einstimmig dafür, das Zahlenwerk dem Kreistag am 6. Februar zur Entscheidung vorzulegen.