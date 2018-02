Höchstadt: Mann stürzt von Leiter und stirbt

Der tragische Unfall ereignete im nordwestlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der 79-jähriger Mann starb nach Angaben der Polizei.



Eine Streife der Polizei Höchstadt an der Aisch wurde zu einem Sturz von einer Leiter gerufen. Der 79-Jährige wollte offenbar sein Haus reinigen.



Hierzu bestieg er eine an der Außenfassade angelehnte Leiter und führte Arbeiten im Dachbereich durch. Beim Herabsteigen verlor er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache den Halt und stürzte rückwärts auf den Gehweg. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das Fachkommissariat der Kripo Erlangen übernahm am Tatort die weiteren Ermittlungen zur Ursache.