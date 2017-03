Herzogenaurach: 16-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalkollision

Am Montagmorgen ereignete sich im Bereich Herzogenaurach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto und verstarb noch an der Unfallstelle.Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad zwischen dem Ortsteil Welkenbach und dem Hans-Ort-Ring in Richtung Stadtmitte Herzogenaurach. Wie die Polizei mitteilt, überholte der Jugendliche in einer Rechtskurve einen Transporter und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Opel.Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall tödliche Verletzungen. Der 28-jährige Autofahrer musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.Sowohl an dem Leichtkraftrad als auch an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallstelle ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Der Einsatz vor Ort wird nach aktueller Schätzung der Polizei bis etwa 12 Uhr andauern. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiten den Verkehr um.