Großeinsatz: Wohnhaus brennt in Erlangen

Mehrere Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Dechsendorf/Erlangen ausrücken.Den Einsatzkräften gelang es, dass Feuer unter Kontrolle zu bringen. Allerdings dürfte am Haus nach ersten Einschätzungen vor Ort sehr hoher Schaden entstanden sein.Mehr Informationen in Kürze