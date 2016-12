Große Tage: Die Nation feierte mit Kaya

von BERNHARD PANZER

Kaya, seit 44 Jahren die Partnerstadt Herzogenaurachs in Burkina Faso, rückte eine Woche lang ins Zentrum des nationalen Interesses. Anlässlich des Nationalfeiertages, dessen 56. Wiederkehr am 11. Dezember gefeiert wurde, durfte Kaya die zentralen Feierlichkeiten ausrichten. Eine Woche herrschte Ausnahmezustand, das ganze Land blickte in die Herzogenauracher Partnerstadt.



Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff und die städtische Partnerschaftsbeauftragte Rosa Abel waren dabei. Sie reisten auch deshalb nach Kaya, weil die Stadt den fränkischen Freunden eine besondere Medaille verliehen hatte und während der Feierlichkeiten überreichte. Gewürdigt wurden damit die Verdienste der Herzogenauracher in den viereinhalb Jahrzehnten der Freundschaft. Viele Projekte sind da entstanden, wie zum Beispiel eine Wasserversorgung und der Bau von Latrinen, Schulen wurden gebaut, Krankenhäuser unterstützt und vieles mehr.



Lauf für Kaya

Die finanzielle Hilfe kommt in Herzogenaurach von privat,vor allem durch den Lauf von Kaya, der auch 2017 wieder stattfindet. Bürgermeister Boukari Ouédraogo weiß das zu schätzen. Er empfing seine deutsche Kollegin im T-Shirt der Schulveranstaltung.



Die Auszeichnung ist nicht persönlich gewidmet, sagte Renate Schroff beim Pressegespräch am Dienstag. "Es ist ein Orden für die Bürger Herzogenaurachs." In dem offiziellen Einladungsschreiben aus dem Rathaus von Kaya heißt es zur Begründung wörtlich: "In Anbetracht der ausgezeichneten städtepartnerschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Städten und angesichts der Projekte, die zur Entwicklung von Kaya durchgeführt werden, wurde Ihre Stadt für eine Ehrenauszeichnung ausgewählt."



Aber die Verleihung des Verdienstordens an die Herzogenauracher Bevölkerung war nur ein Teil der Aktivitäten in Kaya. So standen vor allem die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag respektive Unabhängigkeitstag an. Eine Woche lang wurde gefeiert, es gab Tausende von Ehrengästen und jeden Abend Veranstaltungen für die Bevölkerung der Stadt und ihrer Umgebung. 80 000 Einwohner zählt die Stadt Kaya. Hinzu kommen die Bewohner von 71 umliegenden Dörfern, so dass die Einwohnerzahl insgesamt 116 000 beträgt.



Lange Vorbereitung

Damit ist Kaya auch die Hauptstadt der Region Centre-Nord, einer von 13 Regionen in Burkina Faso, dem ehemaligen Obervolta. 1958 war es, als Obervolta die nationale Souveränität proklamierte und unabhängig wurde. Seit 1983 gilt der Name Burkina Faso.



Und als Region-Hauptstadt war Kaya nun an der Reihe, die landesweite Gedenkveranstaltung zum Nationalfeiertag ausrichten zu dürfen. Seit 2007 wird das so gefeiert, und jede der 13 Hauptstädte ist abwechselnd mal Ausrichter.



In Kaya hat man sich monatelang vorbereitet. Vor allem für die große Parade, die sich durch die Avenue der Unabhängigkeit zog. Eine große Tribüne war aufgebaut, für die vielen geladenen Gäste, dahinter stand das Volk. An den Abenden wiederum, beim mehrtägigen musikalischen Fest, war die Bevölkerung geladen. Außerdem fand ein Fußballturnier statt, an dem alle 13 Hauptstädte der Regionen teilnahmen und das Kaya letztlich mit 1:0 im Finale für sich entscheiden konnte.



Renate Schroff war begeistert. "Das war perfekt organisiert", sagt die Zweite Bürgermeisterin. Trotz der großen Menschenmenge hatte man nie ein Gefühl der Unsicherheit. Die Vorkehrungen bezeichnete sie als vorbildlich.



Stadion und Stadthalle

Um Ausrichter für die große landesweite Feier werden zu dürfen, mussten die Freunde in der Partnerstadt reichlich Vorarbeiten leisten. Das berichten die Gäste aus Herzogenaurach. Schroff: "Es ist wie bei einer Olympiade." Dafür flossen natürlich auch Fördergelder, und auf diese Weise ist ein neuer zentraler Platz der Nation entstanden, darüber hinaus wuchs ein ganzer Stadtteil empor (mit etwa 150 bis 200 Häusern). Ein Stadion wurde gebaut, und eine Stadthalle. Im Entstehen ist noch das neue Rathaus. Also bleibt da was übrig, nach der Veranstaltung. "Das hat nachhaltigen Wert für die Bevölkerung", sagte Schroff.

Bei der Parade waren Ehrengäste von überall vertreten. Vorneweg die Vertreter des Landes: Staatspräsident Roch Marc Christian Kaboré, Premier Minister Paul Kaba Thiéba, Gouverneurin Mariam Diallo/Zoromé und Hochkommissar Wendnongma E. Bruce. Darüberhinaus Gäste aus den Nachbarländern sowie die Repräsentanten von Kaya, Bischof Kabore und der deutsche Botschafter Dietrich Pohl.



Fortsetzung

Den zweiten Teil des Besuches nutzen die Herzogenauracher, um die bezuschussten Projekte zu begutachten. Ein ausführlicher Bericht im FT folgt "zwischen den Jahren."