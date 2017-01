Große Ehre für Helga Lang und Günter Brehm

von RICHARD SÄNGER

Die höchste Auszeichnung, die in Bayern ehrenamtlich Tätigen verliehen werden kann, das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, haben die Herzogenauracherin Helga Lang und der Adelsdorfer Günter Brehm für ihren langjährigen Einsatz erhalten. "Es ist schön, Menschen wie euch in unserem Landkreis zu wissen. Ihr seid Vorbilder für uns alle, Vorbilder für folgende Generationen und habt Zeichen gesetzt", gratulierte Landrat Alexander Tritthart (CSU) am Donnerstagabend den Geehrten in einer Feierstunde im Sitzungssaal des Herzogenauracher Rathauses.

Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten, die der Landrat vor der Übergabe der Ehrenzeichen mit sehr persönlichen Worten verlas, war umfangreich. Und bei Helga Lang zeigte sich auch Bürgermeister German Hacker (SPD) sichtlich stolz auf die allseits bekannte Herzogenauracher Bürgerin. Ihr sei es gelungen, den Hospizverein zu dem machen, was er heute ist. "Du hast mit einem glücklichen Händchen und Diplomatie die richtigen und passenden Menschen gefunden und mit eingebunden.

Der Adelsdorfer Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) bezeichnete Günter Brehm als "Macher" sowie als einen unermüdlichen Ehrenamtlichen, der in Adelsdorf viel bewirkt habe und aufgrund seiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit immer noch ein gefragter Ratgeber sei.

Bereits 1982 war Helga Lang Vorstandsmitglied im Verein für ambulante Krankenpflege, der 2003 zum Hospizverein Herzogenaurach umgewidmet wurde und dessen Vorsitz sie übernahm. Mit dem offeneren Umgang mit dem Lebensende und dem Tod als wichtigem Teil des Lebens rückten Helga Lang und ihr Team das Thema ins öffentliche Bewusstsein. Besonders hob der Landrat den Kontakt zu Religionslehrern örtlicher Schulen hervor, um Schülern die Hospizarbeit auf behutsame Weise näher zu bringen.



Unverzichtbare Institution

Im Jahr 2007 führte Helga Lang das Trauercafé ein, lud zwei Jahre später zu ökumenischen Trauergottesdiensten ein und organisierte Mitarbeitertreffen sowie Feste und Ausflüge. Tritthart und Hacker wiesen darauf hin, dass sich der Verein mit seinen inzwischen 750 Mitgliedern zu einer unverzichtbaren Institution für die Stadt und ihre Umgebung entwickelte. "Die über 20 bestens ausgebildeten Hospizbegleiter sowie Kinderhospizbegleiterinnen genießen ein hohes Maß an Wertschätzung und Vertrauen", erklärte der Landrat in seiner Laudatio.

Vor drei Jahren übergab Helga Lang das Amt an Bettina Quandt, unterstützt aber den Verein auch weiterhin tatkräftig und wurde im vergangenen Jahr zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Zum internationalen Tag des Ehrenamtes im Dezember 2007 würdigte der damalige Landrat Eberhard Irlinger (SPD) ihr vorbildliches und beispielhaftes ehrenamtliches Wirken mit einer Urkunde.



Frauen-Union und Frauenbund

Seit 2007 ist Helga Lang auch gewähltes Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach als Vertreterin des Hospizvereins. Von 1996 bis 2012 gehörte sie auch dem erweiterten Vorstand des Caritasverbandes für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt an und koordinierte die Zusammenarbeit des Hospizvereins Herzogenaurach mit dem ambulanten Pflegedienst der Caritas. Auch bei der Gründung der Frauen-Union Herzogenaurach wirkte Helga Lang mit und gehörte bis 2003 dem Vorstand an. Außerdem übte sie 15 Jahre das Amt als Schriftführerin im Katholischen Deutschen Frauenbund Herzogenaurach aus und ist seither Mitorganisatorin der jährlichen Studienreisen des Frauenbundes.



Kooperation der Kriegervereine

Der Adelsdorfer Günter Brehm ist seit 1980 Vorsitzender des Krieger- und Kameradschaftsvereins Adelsdorf. Neben seiner Tätigkeit als Vereinsvorsitzender organisiert er die Gottesdienste anlässlich des Patronatsfestes des Heiligen Sebastian. Insbesondere fördert Brehm das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl durch Kameradschaftsschießen mit dem Aischer Kriegerverein und der Krieger- und Soldatenkameradschaft Adelsdorf. Dazu gehörte auch die Gründung eines Stammtisches zur Pflege und Geselligkeit, Organisation von Ausflügen, Wanderungen, Kriegerwallfahrten und Biergartenfesten.

Wie Bürgermeister Fischkal erwähnte, ist und war Günter Brehm immer um einen politischen Ausgleich der Parteien bemüht. Schließlich war er von 1984 bis 2012 für die Freien Wähler Mitglied des Gemeinderates und auch vier Jahre Dritter Bürgermeister sowie Fraktionssprecher.

Von 1984 bis 2010 war Brehm zudem geschäftsführender Vorstand des Katholischen Kindergartenvereins Sancta Maria in Adelsdorf und verantwortlich für Personalwesen und Haushaltswesen sowie Gebäudeunterhalt. Seit 2010 bringt Brehm seine langjährigen Erfahrungen in der Kindertagesstätten-Verwaltung der Pfarreien-Gemeinschaft ein.

Günter Brehm war 1993 auch Gründungsmitglied des Fördervereins der BRK Bereitschaft Adelsdorf und insbesondere bei Spendenaktionen sehr aktiv. Von seinen Finanzkenntnissen profitieren der Förderverein des Roten Kreuzes in Adelsdorf, aber auch die DJK Adelsdorf und von 1999 bis 2014 auch der Radsportclub RSC 99 Adelsdorf.



Der Dank an die Unterstützer

Günter Brehm gab sich in seiner Dankesrede bescheiden und widmete die Auszeichnung seiner Frau Ottilie, sie habe schließlich in den 43 Jahren seiner Tätigkeit bei der Stadtverwaltung in Höchstadt und seinen Ehrenämtern auf vieles verzichten müssen. Brehm bedankte sich aber bei den Mitstreitern, denn einer allein könne zwar viel bewirken, aber ohne Unterstützung gehe es am Ende auch nicht. Ähnlich äußerte sich auch Helga Lang in ihrer Dankesrede, so arbeitete sie im Hospizverein mit einem wunderbaren Team. "Ich möchte keinen Tag missen, ich habe viel gelernt und konnte viel weitergeben", erklärte Lang unter Beifall.