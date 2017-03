Gremsdorf: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost zur B 470 wurde am Donnerstagabend eine 47-Jährige leicht verletzt. Wie die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch mitteilte, musste die Frau musste an einem Stoppschild. Ein hinter ihr fahrender BMW-Fahrer erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das Auto der Frau auf.



Die leicht verletzte Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2000 Euro.