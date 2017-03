Feuchte Witterung: Bauarbeiter stürzt von der Leiter

Auf einer Baustelle in der nördlichen Innenstadt von Erlangen ist am Dienstagnachmittag ein Arbeiter von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, brachte ein 37-jähriger Bauarbeiter aus dem Landkreis Kronach im Zuge der Deckenschalung sogenannte Stahlrohrstützen an. Dabei rutschte er wohl aufgrund der feuchten Witterung von einer Leitersprosse und fiel mit der Leiter aus rund 2,50 Meter Höhe auf den Betonboden.



Durch den Sturz zog sich der Bauarbeiter zwei Platzwunden am Kopf und Prellungen an der rechten Körperseite zu. Zur Abklärung weiterer im Raum stehender Verletzungen - insbesondere an der Wirbelsäule - wurde der Mann vom Rettungsdienst in die Notaufnahme der Chirurgischen Universitätsklinik gebracht.