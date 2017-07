FSSJ in Höchstadt: eine tolle Erfahrung für Celine

Blutdruck messen im Krankenhaus, Kinder beim Fußball trainieren, bei der Feuerwehr helfen - seit zehn Jahren schnuppern junge Menschen aus Höchstadt und Umgebung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Schuljahrs neben der Schule in ehrenamtliche Tätigkeiten. Am Mittwochabend feierten Schüler, Eltern, Lehrer und Initiatoren zusammen mit Bürgermeister Gerald Brehm das zehnjährige Jubiläum des FSSJ Höchstadt im Jugendzentrum in der Kulturfabrik.



Das Jugendzentrum ist eine von 183 möglichen Einsatzstellen für interessierte Jugendliche - der größten Beliebtheit erfreut sich schon seit Beginn der Tierschutz. Doch manches hat sich über die Jahre geändert, zum Beispiel die Teilnehmerzahlen. Waren es im ersten Jahr 83 Schüler der 8. bis 11. Klassen, davon 80 aus der Realschule, entschieden sich im Schuljahr 2013/14 214 Schüler für ein FSSJ.



In großer Zahl sind inzwischen auch die Gymnasiasten vertreten. Und während in den Anfangsjahren noch die Neustadter Caritas, die die Initiative ins Leben gerufen hat, zu einem großen Teil die Organisation übernahm, forderte die wachsende Teilnehmerzahl eine andere Lösung: Seit 2011 kümmert sich Jugendpflegerin Julia Weiland um sämtliche Aufgaben rund um das FSSJ.



Viele Vorteile

80 Stunden ehrenamtliche Arbeit neben der Schulzeit sieht das FSSJ mindestens vor. Dafür erhalten die Schüler ein Zeugnis, das zum Beispiel in der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle einen guten Eindruck macht. Doch die Vorteile, die das FSSJ bietet, gehen weit darüber hinaus. Die Jugendlichen entdecken ihre eigenen Stärken, erleben Anerkennung außerhalb des Schulalltags und steigern so ihr Selbstwertgefühl.



"Es ist so schön, die Entwicklung zu sehen", stellte Julia Weiland fest, "sie kommen als zartes Pflänzchen, und wenn sie gehen, sind sie ein großer starker Baum." Das letzte Wort hatten die anwesenden FSSJ-Teilnehmer selbst, und sie waren sich alle einig: Ehrenamt macht Spaß! Das Freiwillige Soziale Schuljahr ist deshalb für viele erst der Anfang ihres ehrenamtlichen Engagements, so auch für die 15-jährige Celine Kauper, die im Anschluss an ihr FSSJ gleich noch eines anhängte. Wir haben ihr zu ihren Erfahrungen ein paar Fragen gestellt.



Aus welchem Grund wolltest du ein FSSJ machen?

Celine Kauper: Ich dachte, es könnte vielleicht Spaß machen und wäre eine gute Möglichkeit, mal in einen Bereich hineinzuschnuppern. Ich muss dazu sagen, dass mein Bruder schon vorher ein FSSJ im Jugendzentrum gemacht hat, deshalb habe ich auch Lust bekommen, es einfach mal auszuprobieren.



Du hast dein FSSJ auch im Jugendzentrum in der Kulturfabrik gemacht. Welche Aufgaben hattest du dort?

Die Aufgaben waren sehr abwechslungsreich und hingen immer von den verschiedenen Aktionen ab, die gerade stattfanden. Mal musste ich bedienen, mal Besorgungen machen oder mich mit den Jüngeren beschäftigen.

Was hat dir am meisten Spaß gemacht?

Ich würde sagen, das Gesamtpaket. Und vor allem, dass ich tolle neue Freunde gefunden habe.



Hattest du im Vorfeld bestimmte Ängste oder Bedenken?

Da ich eher schüchtern bin, hatte ich Angst, dass es schwierig sein könnte, mit den Leuten zurechtzukommen. Oder auch, dass ich die Erwartungen nicht erfülle.



Haben sich diese Ängste bestätigt?

Nein, im Gegenteil. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich habe im Anschluss gleich noch ein FSSJ dort gemacht und bis jetzt war es eine tolle Zeit.



Fandest du es schwierig, die Zeit für die ehrenamtliche Tätigkeit neben der Schule aufzubringen?

Nein, die 80 Stunden sind total in Ordnung. Außerdem ist man ist ja flexibel. Wenn es mal zu stressig ist und man absagen muss, ist das kein Problem.



Was hast du durch das FSSJ gelernt?

Ich habe gelernt, aus mir herauszugehen und bin weniger schüchtern geworden. Es fällt mir jetzt zum Beispiel leichter, vor einer Gruppe zu sprechen.

Willst du weiterhin ehrenamtlich tätig sein oder sogar noch ein FSSJ machen?

Ehrenamtlich tätig sein auf jeden Fall! Zum Beispiel bin ich jetzt im Jugendparlament, wo wir uns für die Wünsche der Jugendlichen in Höchstadt einsetzen. Ein Freiwilliges Soziales Schuljahr werde ich erst einmal nicht mehr machen, da ich jetzt in die 10. Klasse komme und mich auf meinen Abschluss konzentrieren werde.



Was würdest du anderen Schülern raten, die überlegen, ein FSSJ zu machen?

Ich würde definitiv dazu raten, es einfach einmal auszuprobieren, auch wenn es etwas komplett Neues ist. Man kann so viel lernen.