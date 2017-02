Erlangen freut sich aufs Finale

von ALEXANDER HITSCHFEL

Premiere für Erlangen: Erstmals in der Geschichte von "Jugend forscht" findet die Finalrunde des Bundeswettbewerbs in der Hugenottenstadt statt. Vom 25. bis 28. Mai wird sich Erlangen in eine riesige Forschungswerkstatt verwandeln. Am Ende wird einer der qualifizierten Landessieger zum Bundessieger gekürt werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, durch das Bundespatenunternehmen Siemens und durch die Stadt Erlangen.



"Es ist für mich heute ein ganz besonderer Tag", so Frank Anton, der Leiter der eAircraft bei Siemens CT, der auch gleichzeitig Bundespatenbeauftragter von "Jugend forscht" ist. Anton ist der Wettbewerb gleich in doppelter Hinsicht ans Herz gewachsen: "Ich selbst war 1975 Bundessieger im Fachgebiet Technik."



Heute leitet Anton bei Siemens die Entwicklung von Elektroantrieben für Flugzeuge. 2015 hatten Frank und sein Team einen Weltrekord-Elektromotor vorgestellt, der bei einem Gewicht von nur 50 Kilogramm rund 260 Kilowatt elektrische Dauerleistung liefert und damit fünfmal so viel wie vergleichbare Antriebe.



Das Bundespatenunternehmen könne traditionell den Austragungsort des Bundeswettbewerbs vorschlagen, so Anton. Für ihn sei es natürlich eine Selbstverständlichkeit gewesen, sich dafür einzusetzen, den Wettbewerb nach Erlangen zu holen.



Selbst schon mal Bundessieger

Vor 42 Jahren hatte er den Bundespreis für das Verschlüsseln von Morsesignalen erhalten. Nach dem Motto "Jugend forscht verbindet" hatte er damals auch seine spätere Frau Gisela kennen und lieben gelernt, die ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen hatte. Er freue sich darüber, dass nach 1976 und 1997 Siemens zum dritten Mal Bundespatenunternehmen des in Deutschland wohl bekanntesten Nachwuchswettbewerbs sei, so Frank Anton.

Stattfinden wird die Finalrunde vom 25. bis 28. Mai. Davor werden ab Februar bundesweit die Regionalwettbewerbe veranstaltet, bei denen die jungen Talente ihre Forschungsprojekte einer Jury und der Öffentlichkeit präsentieren dürfen.



Rund 200 junge Leute am Start

Die Gewinner aus diesen Regionalwettbewerben treten dann im März und April auf Landesebene an. Die rund 200 Sieger der Landeswettbewerbe, sowohl Einzelpersonen als auch Teams, qualifizieren sich dann für das Bundesfinale in Erlangen. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanke, wird die Siegerehrung vornehmen.



Beim Bundeswettbewerb, der heuer unter dem Motto "Zukunft. Ich gestalte sie" steht, stellen die Finalisten an vier Tagen ihre innovativen Forschungsprojekte vor. Eine Jury aus Fach- und Hochschullehrern sowie Experten aus der Wirtschaft bewerten die einzelnen Teilnehmer. Die Sieger erhalten Geldpreise von bis zu 3000 Euro.

Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. Sie können sich selbst ein Projekt suchen, das sie mit naturwissenschaftlichen, technischen oder mathematischen Methoden bearbeiten. Pro Runde werden Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt einer Million Euro vergeben. Seit der Gründung im Jahr 1965 haben sich knapp 250 000 Jungforscher beteiligt.



Erlangen ist "goldrichtig"

Oberbürgermeister Florian Janik freut sich natürlich darüber, dass die Endrunde erstmals in Erlangen stattfindet. Er sei überzeugt, dass Erlangen als Veranstaltungsort für einen solchen Ideenwettbewerb "goldrichtig" sei. Die Reise ins Unbekannte sei für die Teilnehmer eine spannende Sache. Dies sei auch eine optimale Vorbereitung auf das spätere Leben.



Auch Friedrich Paulsen, Vizepräsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, ist gespannt auf die vielen Nachwuchsforscher. "Ich halte natürlich die Augen und Ohren offen, ob ich nicht neue Nachwuchstalente für die FAU in Erlangen entdecke." Zur Nachwuchsgewinnung habe die Uni aber bereits weitere Formate ins Leben gerufen. Hier nannte er als Beispiel die "Kinder-Uni" oder auch die "Lange Nacht der Wissenschaften".

Es sei einfach toll, die klügsten Nachwuchskräfte aus Deutschland in Erlangen zu Gast zu haben, so Friedrich Paulsen.