Erlangen: Streit eskaliert - Mann verletzt Kontrahenten mit Glasflasche schwer

Zu einer schweren Körperverletzung kam es am Samstagmorgen in Erlangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann einen anderen mit einer Flasche angegriffen.



Am Samstagmorgen kam es laut Polizei vor einer Kneipe in der Erlanger Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streits nahm der bislang unbekannte Täter eine Glasflasche und zerbrach diese.



Mit dem abgebrochenen Flaschenhals attackierte er anschließend seinen 31-jährigen Kontrahenten und verletzte ihn am Rücken. Nach der Auseinandersetzung flüchtete der Täter.



Der 31-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und musste anschließend mit Stichverletzungen in ein Erlanger Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Es wird wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.



Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon 09131 / 760-114, entgegen.