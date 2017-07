Erlangen: Mit Einkaufswagen Abhang hinabgerollt - 22-Jährige mit Gesichtsverletzungen

Mittelschwere Gesichtsverletzungen zog sich eine 22-Jährige bei einem Unfall am Mittwoch im Rahmen des Sommerfests auf dem Gelände der Technischen Fakultät in Erlangen zu.



Die junge Frau hatte sich laut Polizei gegen 23.30 Uhr in einen am Ausschank stehenden Einkaufswagen gesetzt. Kurz darauf wurde der Wagen von einem bis dato unbekannten Mann einen kleineren Abhang heruntergeschoben.



Nachdem der Wagen während der Abfahrt zum Drehen kam, stürzte er um. Die 22-Jährige fiel unglücklich mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich mittelschwere Gesichtsverletzungen zu.



Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen in Verbindung zu setzen.