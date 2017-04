Erlangen: Junge Frau wehrt sich gegen Kontrahent und beißt ihm Stück von Nase ab

Wie die Polizei berichtet, gab es in der Nacht auf Sonntag einen Streit zwischen der 21-jährigen Nürnbergerin und dem 22-jährigen Erlanger, der die junge Frau körperlich angegangen haben soll.



Die junge Frau wusste sich mit einem Biss in die Nase des 22-Jährigen zu wehren, wodurch laut Polizei ein Stück der Nase abgetrennt wurde.



Der junge Mann zeigte sich hernach sehr aggressiv gegenüber dem Rettungsdienst und der Polizei, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Der 22-Jährige trat mit dem Fuß gegen einen Polizisten, der dabei leicht verletzt wurde. Sowohl gegen die junge Frau, als auch gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.