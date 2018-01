Erlangen: Frau bei Raubüberfall mit Messer verletzt - Täter noch flüchtig

Ein noch unbekannter Täter ist am frühen Dienstagnachmittag (27. Juni) in die Erdgeschosswohnung einer 20 Jahre alten Frau in der Dompfaffstraße in Erlangen eingestiegen. Er überraschte die Frau im Schlaf und verletzte sie mit einem Messer.



Wie die Polizei berichtet, drang der Mann nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gegen 13:40 Uhr über die offen stehende Balkontür in die Wohnung ein. Die Wohnungsinhaberin wurde von dem mit einem Messer bewaffneten Mann oberflächlich am Arm verletzt, bevor sich die junge Frau samt ihrem Hund in einem Zimmer der Wohnung einschließen und die Polizei alarmieren konnte. Der Täter flüchtete während dessen und konnte auch im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht mehr aufgespürt werden.



Der circa 170 bis 180 Zentimeter große Mann trug zur Tatzeit Handschuhe und war insgesamt schwarz gekleidet. Näheres ist derzeit nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei Erlangen hat vor Ort mit der Spurensicherung begonnen und bittet jeden, der Angaben zur Ergreifung des Täters machen kann, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet:

(0911) 2112 3333.