Erlangen: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (09.07.2017) zeigte sich ein Exhibitionist drei Kindern im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.



Der Polizei zufolge trat der Täter gegen 20.00 Uhr im Bereich des Spielplatzes im Kößweg auf. Dort konnten die Kinder den unbekannten Mann in einem Gebüsch wahrnehmen, als sich dieser entblößte und anschließend unsittlich berührte. Eine Fahndung nach dem Exhibitionisten im Bereich des Tatorts verlief ergebnislos.



Täterbeschreibung : Ca. 17-18 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare, bekleidet mit kurzer blauer Hose, blauem T-Shirt mit weißem Nike-Emblem, schwarzer Baseballcap, schwarzen Schuhen (Marke Puma).



Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen im Bereich um den Spielplatz im Kößweg ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.