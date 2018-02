Ekelfunde bei fränkischer Großbäckerei "Der Beck": Kritik an Behörden

Schwerwiegende Vorwürfe gegen die Großbäckerei "Der Beck" kamen durch Unterlagen der Organisation Foodwatch hervor, die Report München laut Informationen des Bayerischen Rundfunks aufgearbeitet hat. Demnach gab es in den letzten drei Jahren in mehreren bayerischen Bäckereien starke Hygienemängel - besonders schwerwiegende bei "Der Beck" in Erlangen. 150 Filialen in der Region betreibt das Unternehmen.





Veröffentlichungen von Hygienemängeln gefordert

Foodwatch hatte bei den Behörden nach Informationen zu Kontrollen und Mängeln in acht bayerischen Großbäckereien gefragt. 69 Kontrollen zwischen 2013 und 2016 haben demnach ergeben, dass es bei allen acht Großbäckereien Beanstandungen gab. Die drei Unternehmen, die am schlechtesten abgeschnitten hätten, sind die Bäckereien "Der Beck" in Erlangen, die schwäbische Bäckerei Ihle aus Friedberg bei Augsburg und die Bäckerei Bachmeier aus dem niederbayerischen Eggenfelden.



"Das Schweigen der Behörden ist der eigentliche Skandal, und der ist politisch offenbar gewollt", sagte Johannes Heeg von foodwatch. Die Verbraucherorganisation forderte eine Neuausrichtung der Lebensmittelüberwachung in Deutschland: Die Behörden müssten dazu verpflichtet werden, ausnahmslos alle Ergebnisse der amtlichen Kontrollen zu veröffentlichen.



Die Bäckerei Ihle habe alle Beanstandungen der Kontrollbehörden unverzüglich abgestellt, teilte das Unternehmen mit. "Wir möchten uns bei unseren Kunden für die Verunsicherung durch die Fälle in der Vergangenheit entschuldigen." Die Bäckerei Bachmeier kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an.



Das nach dem Müller-Brot-Skandal reformierte Lebensmittelgesetz schreibt laut Foodwatch vor, dass größere Hygiene-Beanstandungen veröffentlicht werden müssen. Doch es sehe Ausnahmen vor und sei ungenau formuliert. Bei Veröffentlichungen drohten wiederum Klagen der betroffenen Unternehmen. Die Öffentlichkeit werde somit vielfach nur informiert, wenn eine Gesundheitsgefahr besteht.







Stellungnahme der Bäckerei

"Der Beck" hatte sich in einer Mitteilung rechtgefertigt und mitgeteilt, man hätte die Mängel "umgehend beseitigt". Das Unternehmen betonte, es sei nie verschimmeltes Brot an Filialen geliefert worden. Die Großbäckerei würde den Wunsch von Foodwatch nach mehr Transparenz befürworten. Die Organisation fordert, dass Kontrollberichte in Zukunft für die Verbraucher veröffentlicht werden.



Auch auf ihrer Facebook-Seite gab die Bäckerei ein ausführliches Statement zu jedem der bemängelten Fälle ab. "Der Beck" lädt sogar dazu ein, im Rahmen von Betriebsführungen einen Blick in die Backstube zu werfen. Der erste Kommentator äußerte sich positiv zur Bamberger Filiale: "Ich gehe gern zum Beck in Bamberg. Qualität und Preis passen. Auch die Bedienung ist äußerst nett, fast schon familiär. Mir egal, was andere behaupten oder berichten, für mich bleibt der Beck mein Stammbäcker".



Eine weitere Kommentatorin berichtet über ihre eigene Arbeitserfahrung bei der Großbäckerei - es sei immer sehr auf Hygiene geachtet worden. Dem entgegen schreiben manche Nutzer, sie würden nun wohl nie mehr "beim Beck" einkaufen.









Starke Hygienemängel bei "Der Beck"

Laut Foodwatch ereignete sich der größte Ekelfund im Juni 2014: Ein Verbraucher hatte einen Fremdkörper in seinem Brötchen entdeckt, der sich als "Kotpille eines Kleinsäugers" - also Mäusekot - identifizieren ließ. Aufgrund dessen wurde der Betrieb im Oktober umfangreich untersucht. Entdeckt wurden dabei schwerwiegende Hygienemängel: Wände voller Schwarzschimmel, Kriechspuren von Käfern im Mehl und verschimmelte Brotkörbe.



Auch zwei Jahre später wurden Metallreste in Kuchen, Glassplitter in Brötchen und verschimmelte Nusstaschen bei der Bäckerei entdeckt. Das schlimmste daran ist, dass laut Foodwatch keiner der Befunde von den Kontrolleuren veröffentlicht wurde. "Lebensmittelkontrollen werden aus Steuergeldern finanziert, der Steuerzahler erfährt aber nicht, was dabei herauskommt", sagte Foodwatch-Experte Johannes Heeg dazu der "Süddeutschen Zeitung". Der Verbraucher habe aber ein Recht auf die Ergebnisse, "damit er dann selbst entscheiden kann, ob er in einem Betrieb weiter einkaufen will oder eben nicht".