Kindler-Neubau: Eine saubere Sache in Türkis

von BERNHARD PANZER

Als sich das Ehepaar Kindler vor etwa zwei Jahren entschloss, seinen Betrieb aus der Enge der Altstadt auf das großzügige Grün des Gewerbegebiets zu verlagern, war es höchste Zeit. Das sagte Christian Kindler, Gründer und Gesellschafter des Reinigungsunternehmens Kindler, am Montag. Denn die Firma war in den zehn Jahren in der Hinteren Gasse stark gewachsen. Allein die Zahl der Beschäftigten hatte sich annähernd verdreifacht. Kindler: "Es war einfach nicht mehr zeitgemäß."



Die neue Größe zeigte sich schon beim Pressegespräch im neuen Schulungsraum. Dort werden regelmäßig bis zu 32 Personen auf die Herausforderungen im Beruf des Gebäudereinigers vorbereitet und über Neuerungen und wichtige Themenfelder unterrichtet. Generell steht am neuen Standort in der Werner-Heisenberg-Straße sehr viel Platz den Beschäftigten zur Verfügung. Allein die Fläche der Büros hat sich laut Kindler gegenüber dem bisherigen Domizil in der Hinteren Gasse auf tausend Quadratmeter verfünffacht.



1200 Quadratmeter Lager

Das große, im "Kindler-Türkis" auch farblich auffällige Gebäude an der Nordumgehung umfasst darüber hinaus 1200 Quadratmeter Lagerfläche. Auch da habe man handeln müssen. Denn bisher mussten Maschinen, Fahrzeuge und Materialien auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilt werden. Das neue Grundstück ist insgesamt 5000 Quadratmeter groß.



Seit dem 12. Dezember wird im neuen Domizil bereits gearbeitet. Eine offizielle Einweihungsfeier ist auf den 31. März terminiert. "Save the Date" heißt es in einem Schriftzug an der Wand des Schulungsraums. Erst neun Monate liegt der Spatenstich zurück. Es sei eine sehr intensive Bauzeit gewesen, bestätigte Architekt Andreas Bornholdt.



Technisch verstecken sich einige Raffinessen in dem Bauwerk, das ohne Lichtschalter auskommt und an den Türen mit Fingerprints statt Schlüssel aufwartet. Auch energetisch sei man auf dem aktuellen Stand, beispielsweise mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Kindler zeigte sich stolz, dass man die Investition von 3,2 Millionen Euro als reiner Familienbetrieb gestemmt habe.



Auf dem neuen Areal will man auch ein paar neue Dienstleistungen anbieten, sagt der Inhaber. Künftig werden im hauseigenen Waschcenter alle Textilien selber gereinigt, ebenso wie große Schmutzfangmatten. 23 Quadratmeter Matten schaffe die größte Maschine in der Stunde, die auch von Kunden genutzt werden darf, beispielsweise für Pferdedecken. Ebenso ist eine Halle für Kfz-Wäsche und Fahrzeugaufbereitung geschaffen worden.



Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem auch den Winterdienst. Erst am Sonntag sei man bis nach Nürnberg gefahren, mit 35 Mann in 25 Touren. Firmen, Privatleute, aber auch Kommunen nehmen das Herzogenauracher Unternehmen in Anspruch, sagte Kindler, der den Einsatz koordinierte. Im neuen Lager habe man Platz für 200 Tonnen Streugut. Im Sommer werden diese Mitarbeiter in der Grünpflege eingesetzt.



Kein Stempeln im Winter

Das unterscheide den Betrieb, der ja dem Baunebengewerbe zuzuordnen ist, von der klassischen Verfahrensweise auf dem Bau. "Wir haben noch nie im Winter jemand entlassen", sagte Kindler. Stempeln wegen Schlechtwettergeld gebe es nicht. Generell sei der Fachbetrieb sehr auf die Ausbildung der Mitarbeiter bedacht. Es würden gelernte Gebäudereiniger beschäftigt, die der seit 2000 bestehenden Firma zum Teil schon 15 Jahre angehören. Das Billigsegment bediene man nicht, sagte Kindler, und stelle auch nicht die Hälfte der Belegschaft für einen Großkunden ab. Und Kindler ergänzt: "Wir putzen nicht, wir reinigen."



280 Mitarbeiter

Darüber hinaus legt er Wert auf die Feststellung, dass man alle Arbeiten in Eigenregie durchführe und keine Subunternehmen beschäftige. Das bewältigen 280 Mitarbeiter, von denen etwa einhundert in festen, versicherungspflichtigen Jobs seien und größtenteils Vollzeit arbeiten. Der Rest sei Minijobs. Dass da der geforderte Mindestlohn bisher kein Thema gewesen sei, verdeutlicht Kindler ebenfalls. Man zahle schon seit langem mindestens zehn Euro, Gebäudereiniger bekämen knapp 15 Euro.



2016 hat das Unternehmen 20 Mitarbeiter neu eingestellt, auch gibt es fünf Auszubildende. Das Ziel für heuer ist es laut Kindler, das Erreichte zu stabilisieren und in einem gesunden Maß zu wachsen.