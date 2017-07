Einbruch in Café in der Erlanger Innenstat - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Juli) ist ein Unbekannter in ein Café in der Erlanger Innenstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, drang der Täter drang 21 Uhr am Sonntag und 5.30 Uhr am Montag gewaltsam in das am Marktplatz gelegene Straßencafé ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Geschäftsräumen des Gastronomiebetriebs nichts entwendet. Jedoch entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.