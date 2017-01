Drei Weisendorferinnen finden Erfüllung im Ehrenamt

von RICHARD SÄNGER

Traditionell werden in Weisendorf zu Jahresbeginn Bürger in den Mittelpunkt gestellt, die sich durch herausragende Leistungen auszeichnen. In diesem Jahr ehrte Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) mit Ingrid Steidl, Johanna Rath und Uschi Strässer drei Weisendorfer Frauen, die seit vielen Jahren in ihrem Ehrenamt aufgehen.

Mit der Maxime "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen" des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry begrüßte das Gemeindeoberhaupt die zahlreichen Gäste im noch jungen Jahr 2017. Der Empfang im Rathaussaal wurde von der Akkordeongruppe der Musikschule Koch umrahmt.

"Zukunft kann man bauen - das heißt natürlich, in der Gegenwart aktiv zu werden. Etwas zu tun, um Weisendorf und seine Ortsteile gut zu positionieren und das jetzige Lebensumfeld zu optimieren, aber auch ein Bild von der Zukunft unserer Gemeinde zu entwerfen und Strategien zu entwickeln, um dorthin zu gelangen", erklärte der Bürgermeister.

Er berichtete über die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, bei dem die Entwicklung des Marktes Weisendorf zusammen mit der Bevölkerung planerisch festgelegt werden soll. Mit dem vergebenen Planungsauftrag zur Sanierung des Badweihers sei bereits ein weiteres Projekt auf den Weg gebracht worden. Beifall gab es auch für die Mitteilung, dass in diesem Jahr der Radweg nach Reuth und in diesem Zuge eine neue zusätzliche Haltestelle mit Wendeschleife für den ÖPNV am Waldfriedhof installiert wird.

Viele Bürger aus Weisendorf fühlen sich mit ihrem Heimatort verbunden, führte der Bürgermeister aus. Das zeige sich immer wieder auf vielfältige Weise.

Süß führte einige Beispiele des Engagements auf, so den Helferkreis "Weisendorf hilft", die Feuerwehren und die Vereine, deren Vorstände, Trainer und Übungsleiter unzählige Stunden aufbringen, um für die Mitglieder ein ansprechendes Angebot an Aktivitäten bereitzustellen und natürlich auch um allen Gästen an den Vereinsfesten schöne Stunden in guter Gesellschaft zu bieten.



Ein Gewinn für beide Seiten

Ehrenamtliches Wirken sei immer ein Gewinn - für diejenigen, denen das Wirken gilt, und für diejenigen, die es ausüben. "Und deshalb steht es jeder Gemeinde auch gut an, diese Menschen und ihre Leistungen zu würdigen, wie wir es heute tun. Was Sie, liebe Ehrenamtler, vollbringen, ist nicht selbstverständlich. Es gehört schon etwas dazu, sich einen Ruck zu geben und aktiv zu werden und dann Woche für Woche mehrere Stunden der eigenen, oft wohlverdienten Freizeit in den Dienst anderer oder einer Sache zu stellen", erklärte der Bürgermeister. "Dafür, dass Sie einfach Gutes tun, darf ich mich heute im Namen der Marktgemeinde Weisendorf mit diesem Empfang auf das Herzlichste bedanken" erklärte der Bürgermeister abschließend.



Gute Seele der Seniorenarbeit

Ingrid Steidl ist Seniorenbeirätin der ersten Stunde von 2005 bis 2011. Von Anfang an war sie aktiv im Mehrgenerationenhaus (MGH) und Mitbegründerin des "Weisentreffs". Egal ob es ums Kochen geht, Spiele gemacht werden, das Sommerfest ansteht, Geburtstagskarten zu schreiben sind oder die Programmgestaltung ansteht, Ingrid Steidl erledigt diese Aufgaben. Sie gilt als die gute Seele im MGH und damit auch im Weisentreff, wo auch die Idee der Leihoma entstanden ist. Als solche ist Ingrid Steidl heute noch unterwegs.

Als "Bücherwurm" ist sie bekannt, sie hat auch die Bücherei im MGH organisiert und koordiniert sowie die Lesenacht im MGH eingeführt. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie als Lesepatin schon seit über zehn Jahren Grundschülern die Freude am Lesen näherbringt. Zudem hilft Ingrid Steidl ganz privat durch einen Fahrdienst für Senioren, sie übernimmt Besuchsdienste in Heimen und dem Kreiskrankenhaus, aber auch Zuhause. Dazu kommen noch Einkaufsfahrten und Besorgungen für Bürger, die selbst nicht mobil sind.



VHS zur Blüte geführt

Johanna Rath übernahm 1992 die Leitung der Außenstelle Weisendorf der Volkshochschule (VHS) Herzogenaurach und führte diese Arbeit bis zur Übergabe an das Amt für Freizeit und Kultur im Jahr 2016 mit viel Engagement und immer wieder neuen Ideen. In dieser Zeit wurde das Angebot der VHS stetig erweitert und durch die Aufnahmen von neuen Kursen wie Taekwondo, Sprachkursen und anderen von ursprünglich zehn Kursen auf 47 Kurse verbessert. Als der Marktgemeinderat im Jahre 2005 die Bildung des Seniorenbeirats für Weisendorf beschloss, wurde Johanna Rath als Vertreterin für die VHS in diesen berufen, dieses Ehrenamt füllt sie bis heute aus.

Über den Heimatverein ist Johanna seit vielen Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen aktiv und brachte sich besonders beim Schmücken des Osterbrunnens auf dem Marktplatz ein.

Seit rund zehn Jahren leitet Johanna Rath am Donnerstag den Kurs "Tanzen im Sitzen", den sie eingeführt hat und den immer rund 20 Damen Woche für Woche zur geistigen und körperlichen Ertüchtigung nutzen. Dazu unterhält sie die Besucher der Bürgerstuben auch noch an verschiedenen Tagen mit Musik und Spielen. Auch Ausflugsfahrten werden von ihr organisiert und durchgeführt.



Ein Verein ist nicht genug

Uschi Strässer war eine der ersten, die ihre Unterstützung angeboten hat, als der Helferkreis "Weisendorf hilft" seine Arbeit für die Flüchtlinge im Ort aufnahm. Sie hilft auch bei der Hausaufgabenbetreuung für die Flüchtlingskinder mit aus.

Auch wenn das Ferienprogramm im Rathaus vom Amt für Freizeit und Kultur geplant und durchgeführt wird, nimmt sich Uschi Strässer Zeit, um verschiedene Veranstaltungen durchführen zu können.

Uschi Strässer ist seit über 20 Jahren bei der TSG Weisendorf aktiv und steht seitdem für das Kinderturnen oder das Turnen in der Mutter-Kind-Gruppe. Auch der Kinderfasching ist ein weiteres Betätigungsfeld, genauso wie die Volleyballabteilung. Aber ein Verein ist ihr nicht genug, und deshalb ist sie auch schon seit vielen Jahren beim Tennisclub 98 im Vorstand und als aktive Spielerin in der Damenmannschaft eine feste Größe.