Mehr Urnengräber in Herzogenaurach: Die letzte Ruhe am Quell des Lebens

von BERNHARD PANZER

Die Stadt hat ihre Bestattungs- und Friedhofssatzung neu gefasst und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Das wurde vor allem durch die neue Urnengrabstätte am Wasserlauf erforderlich, die zurzeit buchstäblich ihren letzten Schliff erhält und im Mai fertig sein soll. Darüber hinaus wurden die Gebühren um fünf Prozent erhöht.



Im Haupt- und Finanzausschuss fand die Neufassung, die von Ordnungsamtschef Gerd Lorenz vorgetragen wurde, bereits einstimmige Genehmigung. Am 29. März steht nun noch die Zustimmung des Stadtrates aus.



Letztmals 2012 erhöht

Die letzte Gebührenerhöhung geht auf das Jahr 2012 zurück, wie Lorenz erläuterte, und betrug zehn Prozent. Man hatte damals zum ersten Mal eine echte Gebührenkalkulation aufgrund tatsächlich ermittelter Zahlen durchgeführt, erklärte er. Um wirtschaftlich zu arbeiten, hätte man sogar um 50 Prozent erhöhen müsse, was freilich nicht möglich und gewollt war. Die jetzt angestrebte, noch deutlich geringere Anhebung wurde in der Sitzung demnach auch als sehr moderat aufgenommen.



Vor allem Urnengräber werden bei der Stadt verstärkt nachgefragt. Deshalb hatte man sich auch entschlossen, eine neue Ruhestätte am Wasserlauf zu schaffen. 130 Grabstätten sind dort möglich. Die Urnen ruhen unter Steinen, in die zurzeit Nummern geschliffen werden.



Grüne Gedanken

In der Sitzung begrüßte es Retta Müller-Schimmel von den Grünen, dass für Grabsteine strenge Regeln gelten. Denn sie dürfen nicht aus "ausbeuterischer Kinderarbeit" stammen. Dieses Verbot ist jetzt neu in die Satzung eingearbeitet worden. Zu verdanken habe man das der Stadt Nürnberg, die schon 2007 so verfahren hat, sagte die Stadträtin. Seit 2016 dürfe inzwischen jede bayerische Kommune ein solches Verbot in ihre Satzung aufnehmen.



Eine Frage von Kurt Zollhöfer (CSU), ob man das denn kontrollieren könne, bejahte Ordnungsamtschef Lorenz. "Es gibt Zertifikate", sagte er. Der Steinmetz müsse einen Nachweis erbringen.



56,50 Euro im Jahr

Die Jahresgebühr für eine Urnengrabstätte am Wasserlauf wurde mit 56,60 Euro in die Satzung aufgenommen, die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Eine Erdkammer "kostet" 48,30 Euro, ein Urnengrab 46,30 Euro. Zum Vergleich: Für eine Einzelgrabstätte und ein Familiengrab werden jährlich 67 respektive 105 Euro fällig.



Was auch in anderen fränkischen Städten durchaus Nachfrage findet, habe sich in Herzogenaurach nicht durchsetzen können, sagte Lorenz auf eine Nachfrage von Manfred Welker (FW) hin: das Kolumbarium. Dabei handelt es sich um Urnenwände, in denen übereinander Nischen angebracht sind. Vor allem in südlichen Ländern werden diese oberirdischen Bauwerke errichtet, häufig an den Außenmauern der Friedhöfe.



Als im Jahr 2012 die Entscheidung fiel, welche Art von Urnengräbern man wählen wolle, setzten sich Erdkammern gegenüber solchen Wänden klar durch. Das sagte Elke Scholz von der Friedhofsverwaltung auf Anfrage des FT. Zum einen seien solche Kolumbarien kostspieliger, zum anderen bräuchte man viele solcher Wände.



Rondell

Stattdessen hat sich die Stadt für Erdkammern entschieden, die in einem Rondell angelegt sind. Man habe das als viel schöner angesehen, sagte Scholz. Es sei wie ein kleines Grab. Inzwischen sind schon 140 der gut 200 Plätze verkauft. Jede Stelle habe Platz für drei Urnen, sei also mit einem Familiengrab vergleichbar.



Jetzt kommen die Urnenstätten am Wasserlauf hinzu. Das Gelände ist vorbereitet, Wasser und Grün fehlen noch.