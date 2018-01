Der Deutsche Wetterdienst warnt: Orkanböen und Hochwassergefahr in Franken

Am Mittwoch zieht laut Wetterexperte Stefan Ochs ein Orkantief mit seinem Kern über Dänemark nach Osten. Seine Kaltfront überquert Franken gegen 10 Uhr. Einige Wettermodelle erwarten an der Kaltfront starke Turbulenzen mit Gewittern und orkanartigen Windböen (Beaufort 11) oder sogar Orkanböen (Beaufort 12). Ab Mittag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei einem frischen Westwind mit einzelnen Sturmböen Beaufort 9. Die Temperaturen liegen bei +8 Grad.



Hochwasserwarnungen vom Wasserwirtschaftsamt

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnt vor Hochwasser auch in Stadt und Landkreis Bamberg sowie in Forchheim. Durch Niederschläge und Schneeschmelze sind die Wasserstände zum Jahreswechsel angestiegen. Eine Entspannung der Hochwasserlage sei vorerst nicht in Sicht - da erneute Niederschläge erwartet werden. In Kemmern am Main wurde beispielsweise die Meldestufe 2-3 ausgerufen. Aber auch kleinere Gewässer können über die Ufer treten. Auch das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg warnt für die Städte und Landkreise Nürnberg, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Schwabach und Roth. Vereinzelt sei sogar mit Meldestufe 3 zu rechnen - je nach Regenintensität.



Auch das Wasserwirtschaftsamt Hof hat für den Landkreis Kulmbach die Meldestufe 2 ausgegeben. Die Meldestufe 2, die vor Überschwemmungen und Ausuferungen warnt, gilt bis Donnerstag. Es kann auch sein, dass sich die Lage verschärft: Die Schneeschmelze in Hochlagen des Fichtelgebirges kann dazu führen, dass die Wasserstände weiter ansteigen.





Länger anhaltende Regenfälle am Donnerstag

Am Donnerstag kommen länger anhaltende Regenfälle auf, die im Laufe des Freitags wieder abklingen, wie der Wetterochs mitteilt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad mit den höchsten Werten in der Nacht. Der mäßige und in Böen starke bis stürmische Wind weht aus West.



Am Samstag und Sonntag dreht der nur noch schwache bis mäßige Wind auf Südost bis Ost. Dabei werden Mittelmeerluftmassen herangeführt, die ihre Feuchtigkeit beim Überqueren der Alpen verloren haben (Föhn). Es ist wolkig mit Zwischenaufheiterungen und meist trocken. Am Tag bis +10, in der Nacht um 0 Grad.



Für die nächste Woche deutet sich trockenes und zunehmend frostiges Hochdruckwetter an.



Bis Freitagabend werden Regenmengen von rund 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. Ein Drittel davon soll am Mittwoch an der Kaltfront innerhalb von nur einer Stunden fallen. Somit sind am Mittwoch eher lokale Überflutungen zu erwarten und dann am Donnerstag und Freitag hohe Pegelstände an den Flüssen.





Orkanböen mit bis zu 140 km/h am Mittwoch

Ab Mittwochfrüh müsse mit Sturmböen um 80 Stundenkilometer gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. Auch Gewitter seien möglich, vor allem im Süden sei die Gefahr dafür hoch. Sie könnten sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern im Gepäck haben, warnte der Wetterdienst. Hinzu kommt der Vorhersage zufolge zeitweise kräftiger Regen, der in der Nacht auf Mittwoch einsetzen soll. Bis Mittwochnachmittag seien in der Rhön und im Spessart bis zu 30 Liter pro Quadratmeter Niederschlag möglich.



Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h sind nur in Lagen über 600 Metern in den Alpen und im Schwarzwald zu erwarten. Am Nachmittag nimmt die Unwettergefahr laut DWD ab, wenngleich sich weiterhin Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) bilden können.



Am Dienstag ist es zunächst stark bewölkt mit Regenschauern und Temperaturen um +5 Grad. Es weht ein mäßiger und in Böen starker Westwind. In exponierten Lagen sind auch Sturmböen der Stärke 9 auf der Beaufortskala möglich. Richtig ungemütlich wird es aber erst am Mittwoch: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit Orkanstärke auch in Franken.