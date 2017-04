Car-Sharing startet in Herzogenaurach

von BERNHARD PANZER

Manch einer hat sich die nachfolgend geschilderte Situation vielleicht schon mal durch den Kopf gehen lassen. Es drängt ein plötzlicher wichtiger Termin, aber das eigene Auto ist gerade vergriffen, Taxen sind zu teuer, Mietwagen zu umständlich, Busse zu langsam und das Fahrrad ist auch nicht jedermanns Sache. Da wäre es doch toll, wenn man auf die Schnelle an ein Fahrzeug käme. Ohne den Nachbarn fragen zu müssen.



Genau das ist jetzt möglich. In Herzogenaurach geht das erste Fahrzeug in Betrieb, das über ein Car-Sharing-Modell gebucht werden kann. Der Vorteil: Man bekommt spontan ein Auto, das schon eine Viertelstunde nach der Buchung zur Verfügung steht, wenn es so schnell gehen muss. Man gibt das Auto danach wieder ab - fertig. Alles weitere wird geregelt.



Neun Fahrzeuge in Erlangen

Die Idee des Car-Sharings, also Auto-Teilens, gibt es schon länger. In Erlangen beispielsweise ist seit 2010 ein Verein aktiv, der inzwischen allein sieben Fahrzeuge im Stadtgebiet unterhält, zwei weitere in Zusammenarbeit mit der Bahn und nochmal vier im Erlanger Osten. Jetzt kommt auch noch Herzogenaurach dazu, denn hier - und zwar im Parkdeck an der Schütt - ist der erste Standort des Vereins im Westen des Landkreises.



An der Aurach verantwortlich ist freilich die Stadt selbst, respektive die Herzo Werke. Denn ein solches Car-Sharing-Fahrzeug - und später auch mal mehrere - zur Verfügung zu stellen, das erschien der Philosophie von Geschäftsführer Jürgen Bauer und Bürgermeister German Hacker zu wenig. Man wolle das mit einem weiteren umweltbewussten Angebot koppeln, dem Elektroauto. Also ist das erste Fahrzeug, das über Car-Sharing gebucht werden kann, ein E-Auto. Seinen Standplatz hat es im Parkdeck, direkt am Eingang an der Aufladadestation. Es ist ein Renault Zoe mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern.



Für Bauer ist dieses Modell eine "umweltfreundliche und wirtschaftlich sinnvolle Alternative für alle, die kein eigenes Auto besitzen, aber trotzdem mobil bleiben möchten." Oder aber die Möglichkeit, den Zweit- oder Drittwagen zu sparen, ergänzten Manfred Reinhart und Harald Bußmann vom Verein Carsharing aus Erlangen. Denn wer weniger als 12 000 Kilometer jährlich fährt, so verspricht ein Flyer, könne mit dem Modell Geld sparen. Ideal sei es aber für diejenigen, die nur gelegentlich ein Auto brauchen und kein weiteres eigenes kaufen mögen oder andere Alternativen scheuen.



Beitrag zur Verkehrswende

Für Jens Schäfer von der Agenda 21, die ja die Anregung gegeben hatte, ist das Angebot des Car-Sharings grundsätzlich als eine "Maßnahme zur Verkehrswende" zu sehen. Das "organisierte Autoteilen" trage, vor allem "im Zusammenspiel mit Bus und Bahn, Fahrrad und Zufußgehen" zur Umweltentlastung bei. Ein Car-Sharing-Fahrzeug ersetzt laut Schäfer acht bis zehn "normale" Autos. In Deutschland seien inzwischen 17 200 Fahrzeuge in knapp 600 Städten unterwegs.



Da habe die erste und bisher einzige Station in Herzogenaurach natürlich nur homöopathische Wirkung, sagte Schäfer. Aber man hoffe auf einen Ausbau des Netzes. Der ist auch nach Aussage von Bauer und Hacker durchaus das Ziel. Man wolle abwarten, wie sich das Angebot entwickelt. Jetzt machen die Werke erst einmal Werbung für diese "preisgünstige Alternative zu wenig genutzten Privatautos, Zweitwagen und Firmenwagen."





Anlaufstelle ist der Service-Center der Herzo Werke. Dort kann man einen Nutzungsvertrag abschließen und Mitglied im Verein Carsharing Erlangen werden. Man bekommt eine Chipkarte und ist Kunde.



Buchung Nach der Freischaltung kann jeder Kunde auf den beiden Buchungsplattformen

Flinkster.de oder Scouter.de das Fahrzeug bequem online buchen.



Standort Derzeit gibt es in Herzogenaurach nur den zentralen Standort im Parkhaus "An der Schütt", von dem das Auto abgeholt und zu dem es wieder zurückgebracht werden muss.



Information Bei der Stadtmesse am Wochenende können sich alle Interessenten am Stand der Herzo Werke informieren. Die Herzo Werke verlosen am Samstag um 12 Uhr, drei Gutscheine für die Nutzung von Car-Sharing inklusive einjährige Vereinsmitgliedschaft.



Gebühren Die Jahresmitgliedschaft im Verein beträgt 20 Euro für Herzogenaurach und 40 Euro darüberhinaus. Wer bundesweit buchen will, muss außerdem eine Einlage von 800 Euro geben, die er nach Beendigung der Mitgliedschaft zurückerhält.



Mietkosten Das Auto (ein Kleinwagen) selbst kostet maximal 19,80 Euro am Tag zuzüglich 34 Cent pro Kilometer (für die ersten 50) und entsprechend günstiger bei längeren Strecken. bp