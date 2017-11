Bund und Land ehren in Herzogenaurach Vereine

Die rund 150 Ehrengäste aus ganz Bayern zeigten sich beeindruckt, als ihnen Frank Dassler, General Counsel von Adidas und Präsident des Weltverbandes der Sportartikelindustrie, die Adidas-Gruppe vorstellte.

Beginnend mit Adolf (Adi) Dassler und dem ersten Fußballschuh erläuterte Frank Dassler, aus der dritten Generation der Gründerfamilie Dassler die Entwicklung der Firma bis zur heutigen Zeit. Was früher in teils mühevoller Handarbeit und später mit immer moderneren Maschinen gefertigt wurde, ist in der jetzigen Zeit auch mit 3D-Druckern möglich.

Sportminister Herrmann stellte in seiner Festrede die besondere Bedeutung des Sports für das gesellschaftliche Miteinander heraus und ging auch auf die Flüchtlingssituation ein. "Der organisierte Sport wirkt wie eine große gesellschaftliche Klammer und prägt auch das gesellschaftliche Miteinander in den Städten und erst recht auf dem Land. Sport verbindet die Menschen - unabhängig von Alter Religion, Sprache oder Herkunft und stärkt dadurch das Gemeinschaftsgefühl in unserer Gesellschaft."

Weil Vereine vom Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen und dem Engagement der einzelnen Sportler lebten, sei es umso wichtiger, dass dieser Einsatz gewürdigt werde. "Diese Auszeichnung steht für die immense Leistung, die alle Ehrenamtlichen jahrzehntelang erbringen", so der Minister bei der Feierstunde, die vom jungen Münchner Vokalensemble Elevator Pitch musikalisch umrahmt wurde und das es verstand, sein Publikum zu begeistern. "Die Sportplakette ist ein Zeichen der Wertschätzung des Bundespräsidenten - und des Landes", erklärte der Minister bei der Übergabe.