Bremse defekt: Junger Fahrradfahrer kracht Niederndorf gegen Auto

Ein 20-jähriger Fahrradfahrer wollte am Mittwochmorgen um 06.00 Uhr im Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf vom Thomas-Christian-Fink-Weg in die Hauptstraße einfahren.



Plötzlich bemerkte der junge Mann, dass seine Bremsen nicht funktionierten. Ungebremst versuchte er noch nach links auf den Gehweg auszuweichen, was ihm jedoch aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit misslang. Der Radler geriet auf die Fahrbahn , prallte in die rechte Seite eines stadteinwärts fahrenden BMW und schrammte an diesem entlang.



Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in die Chirurgie nach Erlangen gebracht werden. Sein Fahrrad wurde völlig demoliert und am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.