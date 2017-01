Blinzelnde Häuser begeisterten

"Farewell-Stimmung"





"Mastercraft"



Mittelfrankens Filmemacher-Nachwuchs gab sich am vergangenen Montagabend beim ersten ki'ta:so-Kurzfilmabend in diesem Jahr in den Lamm-Lichtspielen die Klinke in die Hand. Insgesamt stellten zehn Producer ihre Filme einem breiten Publikum vor.Insgeheim hatte sich die 23-jährige Eva Burghard aus Erlangen schon eine vordere Platzierung beim diesjährigen ki'ta:so-Kurzfilmabend erhofft, doch die Konkurrenz war diesmal wieder besonders stark und so gelang Burghard trotz guter Idee und gelungener Umsetzung diesmal nicht der Sprung auf das Siegertreppchen.Angetreten war die 23-jährige gebürtige Augsburgerin, die im siebten Semester Theater- und Medienwissenschaften an der FAU studiert, mit dem vierminütigen Kurzfilm "Welten 2". "Um Leben zu erschaffen, braucht es nicht viel: Wasser, Licht und einen Lautsprecher"; erzählt die 23-Jährige über den Inhalt ihres Kurzfilmes, den man auch bei You Tube unter youtu.be/IgrYe4yHl0U sehen kann.Die Idee, die hinter diesem Film steckt, ist einfach und genial zugleich. Man nehme eine Wasserschale, klebe sie auf einen Lautsprecher und probiere anschließend verschiedene Frequenzen aus, die auf die Wasserschale einwirken. Der Tanz der Wassertropfen aus der Draufsicht war für den Betrachter beeindruckend und gewaltig zugleich. Doch welcher Musikstil macht jetzt die größten Muster? "Eigentlich alle dröhnenden Frequenzen funktionieren gut"; erklärt die 23-Jährige, die unter anderem auch mit einer E-Gitarre, mit klassischer Musik und mit Didgeridoo verschiedene Muster erzeugt hat. Und wie kommt man ausgerechnet auf den Filmtitel "Welten"? "Eigentlich sollte der Titel ja ,Wellen' heißen, doch wenn man so drauf schaut, erscheint die Wasserschale wie eine Weltkugel", begründet Eva Burghard ihre Titelwahl.Insgesamt waren an diesem Abend in den Lamm-Lichtspielen zehn Kurzbeiträge zu sehen, die allesamt auf hohem künstlerischen Niveau angesiedelt waren. Mittelfrankens Filmemacher-Nachwuchs zeigte sich an diesem Abend einmal mehr von seiner besten Seite.Den Anfang des Filmeabends, der souverän durch die beiden Studentinnen Ursula Demling und Katharina Wieczorek moderiert wurde, machte der Film "Farewell", ein Zeichentrickfilm von Christine Poplavski und Katharina Meyer. Sie zeigen in ihrem rund zweieinhalbminütigen Teaser, die durch ein ablegendes Schiff aufkommende "Farewell-Stimmung", die durch den Auftritt eines riesigen Seeungeheuers von jetzt auf gleich zunichte gemacht wird.Wie es ausgehen kann, wenn sich eine Filmfigur im Film nicht mit der ihr zugeteilten Rolle identifizieren kann und schließlich im wahrsten Sinne des Wortes "Amok läuft", zeigte Konstantin Korovin in seinem fast zwölfminütigen Kurzfilm mit dem Titel "L'Amoucteur".Bei Lucy Kramers Experimentalfilm "Frederick" sollte vor allem Aspekte wie Ästhetik, Wahrnehmung und Wirkung des Bildes im Vordergrund stehen. Er entpuppte sich aber als skurril, abstrus, ironisch und gewöhnungsbedürftig. Der Titel steht mit dem Film in keinem Zusammenhang. Wer hier nach einer Storyline suchte, der suchte vergebens, denn die gab es nicht.Einen guten dritten Platz holte sich der Streifen von Robin Mendel von Steinfels. In dem Film geht es um den 37-jährigen Thorsten, ein "Muttersöhnchen", der noch zuhause bei seiner Mutter Hannelore lebt und mit dem Leben völlig überfordert ist, als diese auf einmal ins Krankenhaus kommt. Hier wurden professionelle Schauspieler eigens für diesen Clip gebucht.Den zweiten Platz an diesem Abend belegte Anthea Schuler, die mit einem vierminütigen Musikvideo unter dem Titel "Mastercraft" an dem Start ging. Nicht zuletzt wegen der aufwendigen Produktion dieses Streifens und der guten Idee bezüglich des Inhaltes, geht der zweite Platz total in Ordnung. In ihrem vierminütigen Video drehte sich alles um Sunny, eine kleine traditionelle Bäckerei, die in einen unfairen Konkurrenzkampf vermittelt wird. Für die blinzelnden Häuser, alle aus Papier und Pappe gebastelt, wurden einzelne Bilder zusammengeschnitten und es entstand ein ausgesprochen ansehnliches Musikvideo. Verarbeitet wurden zwölf Bilder pro Sekunde Filmdauer. "Es wurde viel gebastelt und die Requisiten stehen alle noch bei mir daheim", sagt Schuler.Nico Scholls zehnminütiger Film "Tapetenwechsel", der ebenfalls sehr aufwendig produziert ist, erzählt die mysteriöse Geschichte des Liebespaares Lena und Paul, die endlich ihre erste eigene Wohnung beziehen. Ihre Liebe kommt durch Schriftzüge, unter einer Tapete, zum VorscheinKatrin Mader erzählte in ihrem Musikvideo "Hey Daddy" die Geschichte einer jungen Frau, die durch eine mysteriöse andere Frau Zutritt zur Modewelt erhält und nicht ahnt, dass diese Frauen in lebendige Schaufensterpuppen verwandelt und sie versklavt.Sieger an diesem Abend war der Film von Philip Chrobot, der in seinem Film eine ganz besondere Idee umsetzte. Unter dem Titel "Hausgewandert" produzierte er einen Film, in dem der emeritierte Physikprofessor Walter Junghans die Hauptrolle spielt. Dieser findet eines Morgens nicht mehr an seinem ursprünglichen Ort, sondern in Tschechien. Die Story ist witzig umgesetzt und erhielt zurecht den ersten Platz an diesem Abend.Letzter Teilnehmer im Bunde war Tobias Keil, der eine Geschichte über den Schwerenöter Detective Edwin Rimmer drehte, die am Ende ebenfalls eine ganz überraschende Wendung nimmt.Abstimmen über die Preisträger durften die rund 140 Besucher . Alles richtig gemacht hatte auch die studentische Initiative ki'ta:so, die auch in der 23. Auflage der Veranstaltung dafür sorgten, dass den Filmemachern die Möglichkeiten eingeräumt wurde, ihre Werke vor einer größeren Besucheranzahl zu präsentieren.