Betrunkener Randalierer sorgt für Polizeieinsatz in Herzogenaurach

In der Nacht zum Dienstag gegen 02.00 Uhr musste ein alkoholisierter Besucher einer Spielothek in der Straße "Zum Flughafen" in Herzogenaurach vom Personal verwiesen werden, da er mit anderen Besuchern zu streiten begann. Das berichtet die Polizei.



Eine halbe Stunde später erschien der Mann jedoch erneut und es kam abermals zu einem Streitgespräch mit dem Aufsichtspersonal. Dem Angestellten gab der Täter anschließend unvermittelt eine "Kopfnuss" und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Den flüchtigen 33-jährigen Mann stellte eine Polizeistreife kurze Zeit später am Kreisverkehr vor der Polizeiwache. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,24 Promille. In der Wache trat der Randalierer dann mit einem Fuß gegen einen Beamten, welcher jedoch ausweichen konnte.



Es folgten verschiedene Beleidigungen und Drohungen gegen die Polizisten. Seine Aggression steigerte sich noch weiter und er versuchte sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen die Wand schlug. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er wegen Eigengefährdung in das Bezirkskrankenhaus in Erlangen eingeliefert werden.



Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.